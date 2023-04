Destacan el "éxito" del Pre Viaje 4 y el impacto en la temporalidad turística

El Previaje incentiva el turismo interno y promueve el desarrollo de las economías regionales / Foto: Archivo.

Destinos más elegidos En cuanto a los destinos más elegidos, Pérez Lossino mencionó a Misiones, Salta, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, y también señaló casos especiales como "el gran ascenso de Termas de Río Hondo que está traccionado principalmente por las personas afiliadas de PAMI".



"Otras novedades son San Salvador de Jujuy, que también ha escalado bastante en el ranking, por lo menos en lo que fue el desempeño en ediciones anteriores de previa", subrayó el funcionario.



El subsecretario de Promoción Turística, Lisandro Pérez Losinno, calificó como "un éxito" a la cuarta edición del PreViaje / Foto: Archivo.

Una política de Estado

La provincia de Jujuy se sumó entre los destinos más solicitados a través del programa / Foto: Archivo.

El subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Lisandro Pérez Losinno, calificó este martes a, y dijo que en función de la respuesta de la ciudadanía "no habrá temporada baja" en el país, cumpliéndose el objetivo que aspiraba alcanzar el sector.Losinno destacó la participación de afiliados del PAMI y la elección de combinar el turismo clásico con la posibilidad de presenciar partidos del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Sub 20"Estamos viendo que no sólo se han planificado escapadas cortas para aprovechar los fines de semana largo de mayo y junio, sino que también hay mucho movimiento", expresó en declaraciones a Télam Radio.(Entrevista a Lisandro Pérez Losinno)El funcionario nacional señaló que el Mundial Sub 20, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio en Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y La Plata,en el contexto del PreViaje 4, reservado para mayo y junio."Es lo que denominamos el turismo de eventos, que son tan importantes que generan una afluencia, y en este caso no sólo turismo interno sino que también va a apuntalar todo lo que es el turismo receptivo internacional", indicó.Pérez Losinno remarcó que "no vamos a tener temporada baja,con una fuerte impronta federal".El funcionario resaltó además que PreViaje ha demostrado ser "una política de Estado muy eficiente, inteligente, que, articulando muy virtuosamente con el sector privado, que es el gran protagonista de este programa".También destacó que el programa ha enfrentado a "otra de las grandes problemáticas que tiene el sector, que son esos núcleos de informalidad considerables,, como la gastronomía, y desplegó una de sus mayores virtudes que es "el impulso a la formalización".Pérez Lossino especificó que PreViaje "promueve que se facture dos veces, en una primera instancia cuando la gente hace su compra anticipada para cargar en la plataforma y luego cuando sale de viaje con la tarjeta"."En esta edición vamos a ejecutar unos 15 mil millones de pesos, así que vamos por el millón de turistas. Naturalmente,", agregó.El funcionario sostuvo que "PreViaje se ha ganado un lugar importante dentro de las políticas públicas del sector, porque si hay algo que lo caracteriza muy bien es que ha logrado atravesar a todos los sectores de la sociedad", al tiempo que subrayó que "es un programa que ha trascendido la grieta y que ha sido aceptado por todo el arco político nacional".