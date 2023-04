Causa Vialidad: la defensa de Cristina recusará a los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo

“Estos jueces son los que fueron a visitar de forma oculta (a la Residencia de Olivos) al entonces presidente Mauricio Macri, que es un líder contrario a la persona que se la está juzgando", dijo Beraldi.

“Si son los mismos que ya han intervenido, o sea, Hornos, Borisnky y Carbajo, nosotros vamos a recusarlos porque no reúnen las condiciones de imparcialidad” Carlos Beraldi

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, adelantó que la defensa recusará a los jueces de la sala IV de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, si intervienen en la revisión del fallo que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, al entender que esos magistrados "no reúnen las condiciones de ser imparciales".Tras presentar un recurso para que la Cámara de Casación Penal revea el fallo de primera instancia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el abogado remarcó que si los jueces intervinientes en esta instancia son Hornos, Borisnky y Carbajo, “se va a producir un problema”.“Si son los mismos que ya han intervenido, o sea, Hornos, Borisnky y Carbajo, nosotros vamos a recusarlos porque no reúnen las condiciones de imparcialidad”, advirtió Beraldi en declaraciones El Destape Radio.y la doctrina responde al sentido común. Esa es una situación que garantice la imparcialidad”, subrayó el letrado., pero fueron sobreseídos por un fallo dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.Con respecto a los tiempos de la Justicia, el letrado enfatizó que “los procesos judiciales que se siguen a Cristina no son normales y se encuentran totalmente por fuera de los parámetros legales”.“Si sacamos los nombres propios, el curso natural del proceso indica que en las próximas semanas el Tribunal Oral debería conceder el recurso y elevarlo a la Cámara de Casación, y esta última debería informar cuáles serán los jueces intervinientes en este caso. No puedo estimar cuánto tiempo puede durar este punto hasta que se empiece a tratar el caso específicamente”, remarcó.“Son diez días hábiles en lo que nosotros, como la defensa, podemos mejorar o ampliar todo lo que expusimos en el recurso. Después, Casación fija una audiencia y se vuelven a debatir estos puntos. Así queda listo para que los jueces fallen si revocan o confirman la sentencia de primera instancia”, agregó.Para Beraldi, “estos pasos procesales en Casación tampoco se puede calcular en el caso de Cristina, ya que en tiempos normales puede demorar uno o dos años”.“Está probado con hechos que los trámites de los procesos judiciales de Cristina son absolutamente anormales e ilegales”, sentenció.Con respecto a si la causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Beraldi afirmó que también “hay razones objetivas para recusar a los jueces de la Corte si la causa llega al máximo tribunal.”, apuntó.El abogado defensor además explicó que el pedido de absolución para la Vicepresidenta que presentó en la llamada "causa Vialidad" responde a que el fallo condenatorio de primera instancia fue "totalmente arbitrario”, donde "se quiere hacer creer que se llevó a cabo un juicio, pero en realidad fue una apariencia".