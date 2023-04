Prorrogaron por un año la perimetral impuesta al femicida Fabián Tablado

El 28 de febrero de 2020 Tablado abandonó la cárcel de Campana y se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde cometió el femicidio / Foto: Archivo.

El padre de Carolina Aló presentó dos denuncias contra Tablado en los últimos meses

Femicidio, condenas y amenazas El 27 de mayo de 1996 Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló (17), en su casa de la calle Albarellos al 300 del partido bonaerense de Tigre. La condena por ese hecho fue a 24 años de prisión por "homicidio simple".



Por amenazar a su exmujer y a su exsuegra mientras estaba preso, se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022, pero por distintos beneficios el cómputo de la condena se le redujo y se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020, cuando abandonó la cárcel de Campana y se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde cometió el femicidio.



Luego violó las perimetrales que tenía con Edgardo Aló y con sus hijas mellizas, y pasó otro año preso, hasta que el 15 de diciembre de 2021 recuperó su libertad.

Tablado violó las perimetrales que tenía con Edgardo Aló y sus hijas mellizas, y debió pasar otro año preso / Foto: Archivo.

Tobillera electrónica

La Justicia aumentó la pena impuesta a Tablado por las amenazas realizadas desde la cárcel / Foto: Archivo.

Desde que cumplió su condena, Tablado fue repudiado en distintas ciudades del país en las que intentó asentarse

La Justicia de San Isidro volvió a prorrogar, esta vez por un año,acercarse a menos de 300 kilómetros del padre de quien era su novia, Carolina Aló, a quien asesinó de 113 puñaladas en 1996, informaron fuentes judiciales.La resolución -a la que accedió Télam-, fue tomada por la jueza Gabriela Paladín, del Juzgado de Familia 5 de San Isidro, con sede en Tigre, y ahora deberá ser notificada a Tablado, quien, pese a ser repudiado y considerado persona no grata,En su fundamentación, la magistrada resolvió prorrogar la perimetral "atento las circunstancias del caso, la gravedad de la problemática canalizada en autos, los hechos denunciados en la presentación del 31 de marzo de 2023 y lo manifestado en la presentación a despacho, los antecedentes existentes, la proximidad de la fecha de vencimiento".Y dispuso: "Prohibir el acercamiento del Sr. Fabián Gerardo Tablado, sito en la localidad y partido de San Fernando, de su domicilio laboral, sito en Tigre, y a 300 kilómetros también de su persona, en todo lugar donde aquel se encontrare, por el plazo de 365 días corridos, a contar desde la efectiva notificación al victimario de la presente resolución".En el segundo punto dispositivo, la jueza Paladín le hace saber a Tablado que "deberá abstenerse de incurrir en todo acto de hostigamiento, perturbación e intimidación hacia el Sr. Edgardo Aló, ya sea en forma personal o por cualquier medio de comunicación y/o a través de terceras personas, bajo apercibimiento de ordenar medidas más gravosas".Es que el propio Aló contó este martes a Télam que, una porque sufrió vía internet "el acoso de una tía del chacal" y otra en la que denunció que en febrero de 2022 Tablado volvió a violar la perimetral al pasar por el Puerto de Frutos de Tigre.A pesar de que Tablado ya cumplió todas sus condenas en causas penales, el Juzgado de Familia 5 de Tigre, que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) monitorea con dispositivos duales que detectan si alguna de las partes se acerca a la otra.La Fundación Filipos, de carácter religiosa y de ministerio carcelario y hospitalario, es la que lo está ayudando en Posadas.La presencia de Tablado en Posadasdonde pretendió asentarse a mediados del año pasado.Desde su última salida de prisión el 15 de diciembre de 2021, el femicida se había ido a vivir a la ciudad cordobesa de Bell Ville, a la casa de una nueva novia.Pero el 29 de julio fue denunciado por sus vecinos,, que derivó la expulsión del denunciado del hogar, una perimetral y su mudanza a un hotel de la ciudad cordobesa.Rota su nueva relación, Tablado le informó al juzgado su intención de mudarse a una vivienda de su familia en la ciudad de San Clemente del Tuyú, en el bonaerense Partido de la Costa, pero allí se hicieron marchas de repudio y fue declarado "persona no grata", por lo que nunca pudo viajar.Por ello, se asentó en un apart hotel de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, el cual debió dejarrealizada el 25 de agosto último.Entonces, se fue a la ciudad de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, donde su madre había alquilado un departamento, pero cuando el propietario supo quién iba a vivir, le rescindió el contrato, y Tablado también se marchó de esa provincia y llegó el 7 de septiembre del año pasado a la capital misionera.