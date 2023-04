"Revivimos una pesadilla": el relato del papá de un bombero que murió en Iron Mountain

Foto: Archivo

El hecho

Jorge Campos, padre de uno de los bomberos que falleció en el incendio de la empresa Iron Mountain de 201 4, dijo que el nuevo fuego que comenzó este lunes en el mismo depósito demuestra que"Otra vez volvimos a revivir la pesadilla del incendio. Esta gente parece que no se conforma", dijo Campos, padre de Sebastián, tras el incendio , en el barrio porteño de Barracas."Es muy suspicaz. Hace diez días atrás presentaron una nota con respecto a que habían vandalizado esa parte de Iron Mountain", agregó el hombre en diálogo con Radio 10.Sin embargo, Campos relató que"La otra puerta estaba con dos candados. Y ayer yo escuché que los bomberos tuvieron que usar una motodisco para abrir la puerta. Entonces, no había nadie. Decían que había gente trabajando y todo lo demás, pero creo que es una gran mentira", señaló.Además,"Ayer llegaron los bomberos y plantearon el ataque. Después llegaron los bomberos de la Ciudad y cambiaron el planteamiento del ataque y lo único que hicieron fue enfriar las paredes, no hicieron un ataque directo y están dejando que se queme todo. Es muy raro todo", puntualizó el hombre.Por otro lado, Campos estimó que a la empresa "el peritaje le va a salir a favor ahora. Entonces, van a decir que como fue ahora puede haber sido la vez pasada, que decían que habían sido víctimas de un sabotaje".Asimismo, lamentó: "En nueve años no cambió nada porque de vuelta los aspersores no andaban y si había gente trabajando adentro, teóricamente, las cisternas tendrían que estar llenas y los aspersores tendrían que haber funcionado"., Campos dijo que "es todo angustia"."Se vuelve a prender fuego, volvemos a sentir las mismas sensaciones de desesperanza y que no pasa absolutamente nada", puntualizó."Los actores intelectuales nunca jamás son nombrados. Y sabemos quiénes son", sostuvo Campos y añadió: "No me interesa nombrarlo a (Mauricio) Macri, no me interesa tener que nombrarlo a (Horacio Rodríguez) Larreta, a (María Eugenia) Vidal, a (Juan José) Gómez Centurión. Son todos esos los autores intelectuales, son todos los que mandaron a decir 'muchachos esto se tiene que quemar porque corremos riesgo'".En la misma línea, indicó queY concluyó: "Se equivocaron porque son 18 los que están en conflicto, pero los actores intelectuales nada, ni los llamaron".El 5 de febrero de 2014 el mismo depósito de Iron Mountain, donde se resguardan archivos bancarios de grandes empresas,Por el hecho se inició una investigación a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 12 de abril pasado envió a juicio oral y público la causa que tiene 18 imputados, entre ellos directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización porteña.