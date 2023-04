Productores vendieron más de 102.000 toneladas de soja y acumulan 1,23 millones liquidadas

Foto Carlos Brigo

Operaciones locales finales de soja bajo el Programa Incremento Exportador en el día lunes 24 de abril. pic.twitter.com/k7yQSJrNv9 — BCR Mercados (@BCRmercados) April 25, 2023

Los productores de soja comercializaron más de 102.000 toneladas.

Los productores de soja comercializaron más de 102.000 toneladas en el inicio de la tercera semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), quehasta el 31 de mayo próximo.Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,en la tercera semana de la tercera implementación del dólar soja.Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el lunes y en fechas previas pero anotadosPor otro lado, también, alcanzando un valor promedio de $ 99.251.En relación con los negocios pactados en dólares,; en tanto se anotaron fijaciones por 6.077 toneladas a un valor promedio de US$ 333.Por otra parte,, a la espera de acuerdo entre compradores y vendedores.Por su parte,, y en las nueve primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 1.360,87 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.En tanto, el Banco Central adquirió US$ 106 millones y acumula en el mes un saldo positivo de US$ 190 millones.