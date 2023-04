Con una marcha de antorchas conmemoraron los 108 años del Genocidio Armenio

La comunidad armenia conmemoró el 108º aniversario del genocidio perpetrado contra su pueblo VER VIDEO

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Un poco de historia

Unas 3.000 personas participaron este lunes de unaque partió desde la Facultad de Derecho de la UBA, en el barrio porteño de Recoleta, con consignas de justicia y reparación, organizada por la Mesa Inter Juvenil de la Comunidad Armenia de Buenos Aires (MICA).El acto, que forma parte de una serie de actividades que se replican en el país y otras partes del mundo, comenzó pasadas las 19.30 horas en las escalinatas de la Facultad de Derecho, en Figuerola Alcorta al 2200, desde donde se dirigió a la residencia del Embajador de la Republica de Turquía, en la calle Aguado al 2800."Para nosotros es muy importante estar hoy aquí en esta marcha, no solo para recordar lo que pasó en 1915, sino también para denunciar la continuidad de estas mismas políticas negacionistas, a través de Azerbaiyán y de Turquía, la heredera de aquel imperio otomano que llevó adelante aquellos crímenes", señaló Federico Lolodjian, uno de los directivos de la MICA."Ayer por la noche (por el domingo) en la ciudad de Ereván, capital de Armenia, se realizó la tradicional Marcha silenciosa de las Antorchas, nosotros también aquí evocamos a las víctimas y mártires del genocidio", enfatizó."Somos argentinos hijos y nietos de sobrevivientes que mantenemos viva la memoria, para consolidar un estado nación, un imperio, siempre se buscan eliminar las diferencias; hoy también se persigue al pueblo kurdo dentro de Turquía, esta es una eterna lucha por los derechos humanos, no queremos que le pase nunca más a ningún pueblo, desde ese lugar convocamos", dijo Anush Ter Akopian, integrante también de la MICA."Pedimos justicia y reparación, que se visibilice la causa, vengo a estas marchas desde que tengo uso de razón, existen muchos espacios juveniles donde nos manifestamos, el arte, la danza, la música, deportes. esto se inculca a través de generaciones, es una historia de lucha, estamos presente", manifestó por su parte Sofía Zanikian, de la Agrupación Scout Ararat."Si bien es la conmemoración de un hecho luctuoso para la comunidad armenia, en la Argentina y en el mundo, significa ni más ni menos que el recuerdo del millón y medio de mártires, masacrados por Turquía de origen armenio, es decir desde el año 1915 hasta el año 1923 se realizó una matanza sistemática de todos los armenios que vivían dentro del territorio, ocupado por la fuerza por los otomanos", evocó Juan Zarrafian, director del Centro Armenio en Argentina., resaltó."En aquel período, los armenios eran súbditos del Imperio Otomano, que atentó directamente en contra de los pobladores, de sus propios habitantes, por eso vemos una similitud con lo que pasó en Argentina con la dictadura, alzamos nuestras voces, exigimos pacíficamente pero no olvidamos, crimen que no se castiga se vuelve a repetir", explicó Zarrafian.Las distintas agrupaciones convocantes marcharon por la Avenida Figueroa Alcorta, hasta la residencias del Embajador de Turquía, a unas nueve cuadras de la Facultad de Derecho, llevando gran cantidad de antorchas, banderas y entonando canciones alusivas.La jornada conmemorativa se había iniciado a las 11 de la mañana, con una ceremonia religiosa y acto cívico en la Catedral San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359, CABA) organizada por la agrupación Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA).Asimismo, se llevó a cabo a las 15 horas un acto en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña (Perú 160) por el 108° aniversario del Genocidio Armenio, declarando de interés el libro "Haigaz, la historia de mi vida" y de la plataforma digital "Memorias Armenias", de María Soledad Bagdasarian.La iniciativa correspondió a la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, Victoria Montenegro, con el aval y la participación del Consejo Nacional Armenio y la Asociación Cultural Armenia.En el mismo sentido, se realizó además la conferencia sobre "Las luchas por el derecho a la verdad", en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" (IUNMA) (Defensa 119, CABA), organizada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, donde expusieron el reconocido jurista Eugenio Zaffaroni, Franco Metaza, director de Relaciones Internacionales del Senado, la legisladora Victoria Montenegro y Aram Mouratian, responsable de la oficina del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica.El Genocidio Armenio, también llamado holocausto armenio, o Gran Crimen, fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia,. Se lo considera el primer genocidio moderno.De hecho,.​ Hasta 2021, treinta países reconocieron el Genocidio, entre ellos Alemania, Rusia, Estados Unidos y Argentina.El 1 de setiembre de 1987, el entonces presidente Raúl Alfonsín, en el marco de un homenaje que le brindó a la comunidad armenia, reconoció públicamente el Genocidio Armenio, con la promulgación de la Ley 26.199.A su vez, la ley nacional impulsada por el Consejo Nacional Armenio declara el 24 de abril de todos los años como "Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los pueblos" en conmemoración del Genocidio del que fue víctima el pueblo armenio.