La Sudamericana: una farmacia con 108 años de historia en una esquina céntrica de Salta

Una farmacia con 108 años de historia.

Una historia centenaria

El reclamo por una balanza

La farmacia Sudamericana, ubicada en la esquina de Alvarado y peatonal Alberdi, es uno de los negocios más icónicos de la ciudad de Salta desde su fundación hace más 108 años ySus orígenes se remontan a 1915, cuando dos hermanos catalanes la fundaron, mientras que en la actualidad funciona como una pyme de la familia de su último dueño, Rolando Stalli.expresó a Télam Marcelo Sol, nieto de Stalli, que está a cargo actualmente de la administración de la empresa, y destacó que tanto el negocio como el edificio "son icónicos en Salta".y fueron los hermanos José y Emilio Viñals, de origen catalán, quienes inauguraron este comercio, a mitad de cuadra de la calle entonces llamada Libertad, que desde mayo de 1924 pasó a ser Alberdi y años después se convirtió en peatonal."El primer local de la farmacia fue en lo que hoy es Alberdi 176", reveló Sol, quien contó que cuatro años después, los hermanos Viñals trasladaron el comercio a lo que hoy es la esquina de Alberdi y Alvarado, en el corazón del microcentro salteño.Luego, apuntó queque también era dueño del campo Ampascachi", ubicado en el Valle de Lerma, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Salta."Van Hall había llegado a Salta por un tema de salud, y cuando se fue a vivir a Montevideo, mi abuelo, que era su asesor en algunos negocios, se asocia con unos salteños y compra la farmacia", precisó Sol, quien agregó: "así empieza la historia de la farmacia dentro de nuestra familia".Antes de convertirse en la Sudamericana, en el antiguo edificio funcionaron un local comercial en los ramos almacén, tienda, mercería y ropería; una escuela de manualidades fundada por el gobernador Joaquín Castellanos; y la biblioteca provincial "Victorino de la Plaza", en el piso superior, donde estuvo hasta 1971.Sol detalló que el edificio "conserva la fachada", y destacó que la zona está declarada "patrimonio arquitectónico", por lo que "cualquier cosa que se quiera hacer hay que pedir permiso y, aunque su mantenimiento tiene un costo importante, está muy bueno que sea así, para poder preservarlo".Desde su fundación y hasta varios años después, en el lugar funcionó un laboratorio, donde se preparaban algunos de los medicamentos que se le vendían a los salteños, mientras que con el tiempo también trabajó en el rubro juguetería, y actualmente es farmacia y perfumería.Elisa Riise, que estaba a cargo de todo ya que mi abuelo no estaba en Salta", y detalló que el retiro de la gerente es lo que motivó su traslado a esta ciudad norteña, donde vive desde hace cuatro años."Siempre fue farmacia y perfumería. En un momento eran dos razones sociales distintas, separadas por una mampara dentro del mismo local, pero con las nuevas leyes eso dejó de ser necesario, sumado a los inconvenientes generados en la pandemia, así que unificamos todo", indicó., y actualmente es una pyme con alrededor de 35 empleados, muchos de los cuales tienen varios años de antigüedad y se muestran orgullosos de pertenecer a la empresa."Teníamos un empleado que se jubiló hace un par de años, con 51 años trabajando en la farmacia. Entró de cadete y estuvo toda la vida acá", comentó el joven empresario.En su salón principal,Sobre este elemento también icónico del centro salteño, Sol contó una anécdota: "en la pandemia tratábamos que la gente que entrara al local fuera la que realmente necesitara un medicamento o un asesoramiento, y por ahí teníamos un notable flujo de personas que ingresaban por la balanza, gente que entraba solo a pesarse".Por este motivo "decidimos sacar la balanza por un tiempo, hasta que la situación sanitaria mejorara, y proteger así a un montón de gente mayor que venía a comprar medicamentos en esa época", precisó, tras lo que comentó que eso generó el posteo del periodista deportivo Martín Rementería, que reclamó la balanza a través de Facebook.Por ello, desde la farmacia se respondió a este posteo con un verso en el que se explicó el motivo del retiro, lo que generó una gran cantidad de comentarios y la viralización de la publicación.La balanza, que volvió en abril de 2022 al salón de la farmacia, "es todo un ícono", y su retorno se publicó en las redes sociales con el hashtag t#ElRegresodelaBalanza."Al no ser de Salta, me sorprendió ver cómo mucha gente tiene a la farmacia como una referencia", explicó el gerente, quien suele recibir testimonios de personas que le cuentan que desde hace años concurren a la Sudamericana, una de las primeras razones sociales de Salta.