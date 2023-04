JXC frenó la citación del titular de la Comuna 15 por la demolición de espacio comunitario

Foto: Leo Vaca

Los diputados porteños de Juntos por el Cambio (JXC) no prestaron este lunes quórum en la comisión de Participación Ciudadana que iba a tratar la citación impulsada por el Frente de Todos (FDT) del presidente de la Comuna 15,, para que dé explicaciones por la demolición del espacio comunitario conocido como "".La reunión de diputadas y diputados fue convocada a las 14 en el salón Perón del Parlamento porteño, pero el debate no se llevó adelanteLa comisión tenía previsto el tratamiento de un proyecto de la legisladora del bloque opositor del FDT Berenice Iáñez para que llamar al presidente de Comunapara que responda sobre "la situación del denominado Galpón de Ortúzar, que estaba ubicado en la Plaza 25 de Agosto, entre las calles Heredia y Charlone, y fue demolido sin acto administrativo previo en la madrugada del jueves 6 de abril".También pretendían que el funcionario rindiera cuenta sobre "los operativos realizados en el mencionado Galpón los días 30 de septiembre y 4 de octubre de 2022, los instrumentos administrativos correspondientes así como el inventario y paradero de lo secuestrado".El pedido de concurrencia de Garcilazo está enmarcado en la demolición del espacio comunitario mencionado, en el quehasta meses atrás, cuando fue cerrado por orden del Gobierno porteño.El jueves 6 de abril, cerca de las cinco de la madrugada, se llevó adelante un operativo del que participaron distintas dependencias de la gestión porteña y divisiones de la Policía de la Ciudad para tirar abajo con máquinas topadoras la construcción del Galpón, pese a que existía un proceso judicial que estaba en una instancia de apelación.Al respecto, Juan Chippano, referente del Galpón, dijo a Télam que la postura adoptada por los legisladores de JXC de faltar a la comisión parlamentaria, remarcó.Por su parte, el legislador del FDT, que integra la comisión, dijo a Télam que "es una tristeza y una degradación de la democracia que el oficialismo no dé quórum ya que coarta las participación de los vecinos y las vecinas a dar su voz".En su proyecto, la legisladora Iáñez sostuvo que "es de fundamental interés citar a Martín Garcilazo para obtener una respuesta formal e institucional sobre los hechos sucedidos en el barrio de Villa Ortúzar durante el transcurso de los últimos meses y conocer las razones por las cuales se ha llevado adelante la medida de demolición del Galpón, así como los instrumentos administrativos correspondientes".