Arrancan los alegatos de las defensas por el femicidio de Anahí Benítez

El principal acusado, Marcelo Villalba. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

Los alegatos de la fiscal

La víctima: Anahí Benítez. /Foto: archivo.

Los argumentos del abogado de la madre de Anahí

El segundo juicio

en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, comenzarán este lunes sus alegatos en los Tribunales de ese distrito bonaerense, informaron fuentes judiciales.La audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 lomense, situado en la calle Presidente Perón 2453 del mencionado distrito, que juzga a Marcelo Villalba (46) y Marcos Bazán (39) como presuntos coautores del hecho.Fuentes judiciales afirmaron a Télam que abrirá la jornada el abogado Manuel Garrido, representante legal de Bazán y director de la ONG de Innocence Project Argentina, mientras que luego alegará el defensor oficial a cargo de la defensa de Villalba.El pasado jueves, la fiscal Marisa Monti inauguró la instancia de alegatos pidiendo que Villalba sea condenado a prisión perpetua, mientras que solicitó que Bazán sea absuelto al considerarlo "absolutamente inocente".Durante su presentación, Monti realizó una reconstrucción histórica de los hechos previos al asesinato de la adolescente, en la cual dio por acreditado queLuego, la representante de Ministerio Público sostuvo que"valiéndose de su fuerza física y del estado narcotizado de la joven, que no le permitía consentir libremente la acción", lo cual demostró con el hallazgo de sus rastros de ADN en los restos de la víctima.Finalmente, acusó al hombre de "trasladarla a la reserva de Santa Catalina creyéndola fallecida", donde "decide matarla, valiéndose para ello no solo de su fuerza física sino también del estado de indefensión de la víctima en virtud de su narcotización, actuando sobre seguro".Siguiendo en su presentación, la cual se extendió a lo largo de dos horas,De esta manera, la fiscal manifestó tener la "certeza de la absoluta ajenidad" del acusado, tanto como coautor del crimen o partícipe secundario.No comparto el análisis realizado por quienes me precedieron en el rol", afirmó Monti, que basó su solicitud en las pericias odoríficas realizadas por el adiestrador de canes Diego Tula, a las cuales consideró "de ningún rigor científico".En tanto, luego de un cuarto intermedio alegó el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, quien coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba.En cambio,y, alternativamente, requirió 5 años y 6 meses por el "encubrimiento agravado" de los mismos. El segundo juicio por el femicidio de Anahí comenzó el 1 de marzo en los tribunales de Lomas de Zamora , donde la madre de la víctima, fue la primera testigo en declarar.Mientras tanto, el 29 de marzo Bazán declaró ante los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo y negó su participación en el asesinato de la adolescente.Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. A raíz de las pruebas, ahora refutadas por la fiscal Monti, Bazán había sido condenado a prisión perpetua considerado autor del crimen.Sin embargo, en diciembre de 2021 los camaristas Daniel Carral y Ricardo Maidana anularon la sentencia y ordenaron la realización un nuevo juicio oral junto con Villalba, quien en esa ocasión dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de estar en el debate.