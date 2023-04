El secretario de la ONU denunció ante el canciller ruso Lavrov la "devastación" en Ucrania

El portugués Guterres dio un duro discurso ante los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU (Foto archivo AFP)

El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso inició una invasión militar en Ucrania para frenar los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, que necesitaban ayuda frente -según denunciaban- al genocidio por parte de Kiev.

El secretario general de la ONU,, denunció este lunes en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,, la "devastación" de Ucrania causada por la invasión rusa., en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional,en el país y en el mundo", lo cual se suma a la "conmoción económica mundial" que generó la pandemia del coronavirus, dijo Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad presidida por el canciller ruso, informó la agencia de noticias AFP.Por su parte, Lavrov respondió que no se puede examinar el problema de Ucrania por separado del contexto geopolítico, refirió la agencia de noticias Sputnik."Está claro para todos (...) que no se trata de Ucrania, se trata de cómo van a desarrollarse las relaciones internacionales: a través de formación de un consenso sostenible basado en equilibrio e intereses mutuos, o mediante la promoción de la hegemonía agresiva y explosiva.", dijo Lavrov.El jefe de la ONU recordó previamente quey advirtió de los "riesgos de conflicto" por "infortunio o error de cálculo"."Debemos encontrar una forma de avanzar y actuar ahora, como hemos hecho antes, para detener el deslizamiento hacia el caos y el conflicto", dijo antes de agregar que "es hora de profundizar en la cooperación y reforzar las instituciones multilaterales, de encontrar soluciones comunes a los retos comunes".Los miembros de este Consejo, en particular los que gozan del privilegio de actuar permanentemente, "tienen la responsabilidad particular de hacer que el multilateralismo funcione, en lugar de contribuir a su desmembramiento", urgió."Debemos adaptar las instituciones multilaterales y fomentar la confianza allí donde más se necesita., añadió Guterres."Tenemos que hacerlo mejor, ir más lejos y trabajar más rápido", instó.Ambos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022, junto con las provincias de Jerson y Zaporiyia, tras referendos no reconocidos por Ucrania ni por las potencias de la OTAN.El operativo militar de febrero derivó en la actual guerra entre Rusia y Ucrania, apoyada militarmente por la OTAN y económicamente por Estados Unidos y países miembro de la Unión Europea (UE) en gran medida.