Remarcan que la diabetes no impide hacer actividades de ningún tipo

Una empresa de turismo impidió realizar una excursión a personas con diabetes tipo 1, lo que fue considerado como discriminatorio por parte de especiialitas / Foto: Archivo.

Para la Federación Argentina de Diabetes quienes padecen la enfermedad pueden realizar cualquier actividad física / Foto: Archivo.

Sin restricciones

Diabetes en la Argentina Se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición.



Además de diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en la que si bien existe producción de insulina, ésta es insuficiente y actúa de forma incorrecta; este tipo de diabetes se asocia a sobrepeso y obesidad, alimentación inadecuada, falta de actividad física y antecedentes familiares de diabetes tipo 2.

Tras conocerse la noticia del impedimento de realizar una excursión a personas con diabetes tipo 1 que utilizan bombas de insulina -entre ellas una niña de 12 años-, especialistas y sociedades científicas explicaron que quienes presentan esta condición "no tienen ninguna restricción para realizar actividades" y remarcaron la importancia de difundir información para evitar "estos actos de discriminación"."Estaba llegando al lugar de la excursión y escuché que un señor se quejaba porque no le permitían hacer la actividad a su hija de 12 años porque tenía una bomba de insulina. Yo también uso una. No hubo ninguna explicación, simplemente nos dijeron que no podíamos ir por ser 'insulinodependientes'", contó a Télam la nutricionista especializada Sol Bettin -quien además hace 20 años tiene diabetes- sobre la situación que vivió el sábado 15 de abril cuando intentó realizar la excursión "Gran Aventura".Y continuó: "Les propusimos fy yo dijéramos que nos hacíamos cargo ante cualquier situación y nos dijeron que no, pedimos hablar con autoridades, médicos, etc. y no lo conseguimos".Bettin describió que "la excursión consiste en subirse a un camioncito que pasa por la selva y te lleva a las cataratas, te ponen un chaleco y te suben a un gomón que te lleva a algunos saltos donde te mojan, luego volvés; no hay ninguna situación que pueda significar un riesgo".Frente a estos hechos, la Federación Argentina de Diabetes (FAD), la Asociación Diabetes Argentina (ADA) y la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDi) emitieron un comunicado que titularon "El principal enemigo de la diabetes es la ignorancia" y señalaron que estos hechos "afectan la moral ya ser tratadas con respeto y dignidad".“La diabetes tipo 1 es la que antiguamente se llamaba 'insulino dependiente' y son personas que necesitan aplicarse insulina para poder contar con esa hormona que no producen; constituyen el 10% de los casos de diabetes y suele manifestarse en la infancia o preadolescencia”, detalló, por su parte, Gabriel Lijteroff, director del Comité Científico de FAD.El especialista indicó que "el tratamiento es siempre con insulina;que permite liberar insulina cuando hace falta, o bien hay insulinas de liberación lenta que la persona se puede aplicar"."En cualquier casos -sostuvo-, obviamente tienen que controlarse la glucemia y hacer los ajustes pertinentes, pero no existe ningún impedimento; la única limitación es la habilidad o la formación que la persona pueda tener para hacer una determinada actividad o deporte, pero eso no tiene que ver con diabetes".De hecho, mencionó que existen numerosos deportistas de alto rendimiento que tienen diabetes tipo 1 y con un adecuado control metabólico pueden realizar cualquier tipo de actividad.En el mismo sentido, el médico Félix Miguel Puchulu, jefe División Diabetología Hospital de Clínicas José de San Martín, sostuvo que “las personas con diabetes 1,, tienen que llevar una vida ordenada y controlada en cuanto a la glucemia pero pueden hacer cualquier actividad".Puchulu señaló que “las complicaciones eventuales de las personas con diabetes son dos: que la insulina suba demasiado (se llama cetoacidosis), o que se vaya para abajo, que es una hipoglucemia, en cuyo caso la persona puede llegar a desmayarse, pero se resuelve suministrando algo dulce"."Es más -dijo- es probable que a esta excursión, e incluso que se aplican insulina pero como no tenían la bomba a la vista la empresa no se enteró".