Chodos calificó de "faccioso" el pedido que tres economistas opositores le hicieron al FMI

Foto: TW

El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, calificó este lunes deal accionar de tres economistas del macrismo que, según su testimonio,, y sostuvo que se trató de una actitud "triste" y "antipatriótica"."No hay lugar para tener conductas facciosas que van en contra de los argentinos", señaló Chodos en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, en las que ratificó la denuncia que hizo pública este domingo.En ese marco, el funcionario recordó que, y destacó que “da tristeza" que no se haya consolidado "el frente institucional de hablarle al Fondo como país".Si bien no mencionó a los nombres de los economistas cuestionados, admitió quey que se trata de un hecho "realmente triste y antipatriótico"."El préstamo (de facilidades extendidas) tiene el propósito de solucionar el desastroso préstamo de la época de (el ex presidente) Mauricio Macri", afirmó Chodos, en referencia al inédito préstamo de uS$ 44.000 millones de dólares gestionado por el Gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), en 2018, en el último tramo de su mandato.En este sentido, aclaró que "hay una diferencia de naturaleza muy fuerte entre lo que es el actual programa y el del gobierno anterior. Nosotros lo presentamos de frente a la sociedad y pasó por el Congreso".En cuanto a eventuales nuevos desembolsos del FMI evitó referirse a cifras concretas, aunque explicó queEn el marco de las negociaciones, destacó tres puntos importantes: por un lado, "la claridad en la conducción que ofrece el ministro (de Economía Sergio) Massa", y por otro lado el "efecto de la sequía".Finalmente, señaló el "trabajo de los equipos técnicos en el programa que se va adaptando a la realidad que vivimos".