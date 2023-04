Rusia repelió un ataque ucraniano en Crimea

Foto: Twitter

Ejecución de prisioneros

Rusia repelió un ataque ucraniano con drones navales, que no causó víctimas ni daños, contra Sebastopol, puerto de base de la flota rusa del mar Negro en la Crimea anexada, informó el Ministerio de Defensa ruso., indicó en Telegram el gobernador de Sebastopol nombrado por Rusia Mijail Razvojayev."Un dron de superficie (naval) fue destruido por las fuerzas antisabotaje, el segundo estalló sin alcanzar su objetivo", agregó, citaron las agencias de noticias Sputnik y AFP.Los drones navales o de superficie son embarcaciones sin tripulación que navegan en la superficie del agua.Rusia inició el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial para frenar los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, que necesitaban ayuda frente -según denunciaban- al genocidio por parte de Kiev.Desde entonces, Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha sido repetidamente objeto deEn octubre de 2022, las fuerzas de Rusia recuperaron fragmentos de drones submarinos ucranianos fabricados con componentes de Canadá, país que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Según las autoridades rusas, las tropas ucranianas utilizaron esos aparatos para atacar embarcaciones militares y civiles en Crimea.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022, junto con las provincias de Jerson y Zaporiyia, tras sendos referendos no reconocidos por Ucrania ni por las potencias de la OTAN.En tanto, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueney Prigozhin, afirmó que sus tropas que luchan en el este de la ciudad ucraniana de Bajmut no tomarán más prisioneros ucranianos, sino que los matarán, luego de que se difundiera un audio por Telegram en el que militares ucranianos ordenaban la ejecución de un combatiente ruso hecho prisionero., dijo Prigozhin en un mensaje de audio publicado ayer por su servicio de prensa en Telegram."Cuando haces un prisionero, empiezas por cuidar de él, lo curas, no le haces daño y lo envías a casa después de un tiempo intercambiándolo", dijo Prigozhin.El grupo Wagner está actualmente en primera línea en la batalla de Bajmut, en el este de Ucrania.Desde el inicio de la guerra, Kiev y Moscú se acusan mutuamente de malos tratos a prisioneros que constituyen crímenes de guerra.A mediados de abril, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció los actos de "monstruos" rusos tras la publicación en las redes sociales de un video impactante que mostraba la decapitación de un presunto prisionero de guerra ucraniano.Prigozhin rechazó las acusaciones formuladas por una ONG y un desertor de su grupo que afirmaban que los verdugos del soldado ucraniano eran miembros de Wagner.En otro orden, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este lunes que su hijo, Nikolai, participó en la ofensiva en Ucrania, algunos meses después de haber sido acusado de intentar evitar ser enviado al frente."Él tomó esta decisión, es un adulto. Sí, de hecho, participó en la operación militar especial" en Ucrania, dijo el portavoz, confirmando dichos de Prigozhin, quien dijo la semana pasada que Nikolai Peskov había luchado como parte de sus fuerzas durante seis meses en el este de Ucrania.Prigozhin dijo que Peskov, de 33 años, había servido con una identidad diferente en una unidad que operaba un lanzacohetes múltiple y que luchó "con coraje y heroísmo"."Por supuesto, para la gente normal esta es una situación inusual porque todos están acostumbrados al hecho de que los hijos de la élite están escondidos por sus padres", dijo Prigozhim en un mensaje difundido por su servicio de prensa.Tras la declaración de Prigozhin, el tabloide Komsomolskaya Pravda publicó una entrevista con Nikolai Peskov en la que dijo que había luchado para cumplir con su "deber" y que había recibido una medalla por sus acciones.Hace seis meses, Nikolai Peskov fue acusado de intentar eludir se convocando al ejército ruso luego de que a fines de septiembre, tras el anuncio de una movilización militar "parcial", un bloguero que apoya al opositor Alexei Navalny llamó a Nikolai Peskov, haciéndose pasar por un reclutador del ejército ruso."Usted debe comprender, si sabe que soy el señor Peskov, que no es del todo correcto que yo esté allí", afirmó Nikolai Peskov, dando a entender que no se dejaría enlistar, consignó AFP.