"Gran parte de la Justicia funciona como una corporación"

El presidente Alberto Fernández advirtió este lunes quey lamentó queEl mandatario consideró, en declaraciones a Nacional Rock, que se necesitaría un "" para evaluar "cómo es el sistema de selección de los jueces y que puedan revalidar ese título periódicamente", entre otros puntos.Fernández también sostuvo que su decisión de no presentarse a la reelección era "lo que tenía que ser" y reafirmó que su"Estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos. Una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer", subrayó.El mandatario afirmó que "dejó todo de él" en la gestión de la pandemia de coronavirus y "no se llevó nada", al tiempo que planteó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y consideró que "los esfuerzos sirvieron"., insistió.Hoy en día el Gobierno está en busca de "idear una nueva solución para sacar adelante" el problema de la sequía, que ocasionó una "pérdida de casi 20 mil millones de dólares" en el país, continuó el Presidente. Y lamentó que el país atraviesa un "momento muy difícil porque la sequía nos deparó algo inesperado".Por otro lado, en una referencia implícita al diputado ultraliberal Javier Milei, Fernández se preguntóy afirmó que a ese sector lo constituyen, dijo, y advirtió: "Los que protestan contra la casta son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia".