Ministros bonaerenses le recordaron a Vidal que recortó el presupuesto educativo

Funcionarios bonaerenses le respondieron a María Eugenia Vidal después de que esta cuestionara la situación de la educación en la provincia / Foto: Archivo

"Mucho focus, pero el pueblo no come vidrio, como demostró en 2019" Cristian Girard, director de ARBA

La respuesta de Sileoni

"Le estamos entregando las netbooks a 170 estudiantes que las debieron haber recibido en 2018" Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación

"¿En serio, Vidal?" El jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se preguntó por Twitter: "¿En serio, Vidal? Cerraste definitivamente 35 escuelas, te explotaban por los aires por falta de mantenimiento, tuviste 65 días de paro por perseguir y bajarle el salario a los maestros. ¿Qué ganas, no? Disfrutá el domingo en esa casa que aún no podés explicar cómo compraste".

Ministros de la provincia de Buenos Aires le, y le advirtieron que pese a los "focus" groups, "el pueblo no come vidrio".Los funcionarios respondieron después de que Vidal, actual diputada por la ciudad de Buenos Aires, criticara la política educativa del gobierno de Axel Kicillof."Defender la educación es defender el futuro. A los que cerraron las escuelas un año y medio, mantienen atrasada la currícula y militan el adoctrinamiento, no les importa el futuro de nuestros chicos, solo les interesa ganar elecciones", había posteado la exgobernadora en sus redes sociales.Y expuso que de acuerdo a un estudio de Argentinos por la Educación, "sólo, por lo que pidió "recuperar la educación".Por la misma red social, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, replicó que Vidal "opina como si no hubiera recortado el presupuesto educativo mientras endeudaba a la provincia en Nueva York siendo gobernadora"."Como si no hubiera. Mucho focus, pero el pueblo no come vidrio, como demostró en 2019", manifestó.El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, también expresó en redes: "Vidal: reabrimos 33 jardines de infantes de los que durante tu gestión cerraste"."Más de; y 450 jardines rurales de matrícula mínima tendrán una quinta hora diaria de clases", prosiguió.Y añadió que la gestión piensa "en las familias de los sectores rurales (a esos mismos sectores le cerraste 65 jardines de matrícula mínima)", por lo que se facilitó Internet a "más del 90% de los establecimientos educativos de la provincia, de entornos rurales y urbanos".Luego, planteó: "En relación al supuesto atraso en materia curricular, hemos aprobado los nuevos diseños para el nivel inicial y seguimos avanzando para que"."En materia curricular hemos aprobado los nuevos diseños para la modalidad de la educación especial y de jóvenes y adultos. En el nivel superior modificamos los diseños de 8 carreras prioritarias", expuso Sileoni.El funcionario señaló que se revitalizó el programa nacional Conectar Igualdad y en la provincia, a través del programa Conectar Igualdad Bonaerense, "le estamos entregando las netbooks a 170 estudiantes que las".Sostuvo que la provincia "abrió más de 40 centros universitarios en pequeñas localidades mientras que tu fuerza política se niega a aprobar 5 nuevas universidades nacionales (Pilar, Delta, Saladillo, Cañuelas y Ezeiza)".A la vez, contó que un total dey le pidió que "en materia de infraestructura, mejor no hable".