Los hinchas de Napoli palpitan el título: una caravana recibió al plantel

Esto compartió Anguissa de lo que fue la llegada del plantel de Napoli a su ciudad.



03:00 AM. Miles de hinchas fueron a recibir al equipo tras el triunfo ante Juventus en Turín.



Están a un paso del título de la Serie A 🇮🇹 ⌛

durante la madrugada, en Turín, que dejó al equipo al borde del título por primera vez en 33 años.Tras la agónica victoria en Turín, el equipo dirigido por Luciano Spalletti llegó a Nápoles pasadas las 2:30 de la mañana y fue recibido por miles de hinchas que escoltaron el micro con sus motos, bombas de humo y banderas.Los jugadores filmaron la fiesta desde adentro del micro y las figuras del equipo, el nigeriano Victor Osimhen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, saludaron a los fanáticos desde la salida de emergencia superior del micro.A falta de siete fechas, Napoli podría consagrarse campeón después de 33 años el próximo sábado si derrota a Salernitana y Lazio no hace lo propio ante Inter, como visitante, el domingo.Napolidespués de lo que fue el último título, de la mano de Diego Armando Maradona en la temporada 1989/90.El delantero Giovanni Simeone, único argentino del plantel, no viajó a Turín para enfrentar a Juventus ya que se recupera de una lesión muscular pero celebró el triunfo de sus compañeros en las redes sociales.El hijo del "Cholo" no tuvo tanto protagonismo ya que debió pelear el puesto con el goleador nigeriano pero en 19 partidos disputados aportó 3 tantos.