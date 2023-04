Toledo está preso en un penal de Lima por el caso Odebrecht

Más de cinco años de proceso

La llegada del expresidente peruano Alejandro Toledo a un penal de máxima seguridad de Lima marca el final de un proceso de cinco años que llevó el trámite de su extradición desde Estados Unidos.



Toledo está procesado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, al parecer, un soborno de casi 32 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de favorecerla en la obtención de contratos de obras públicas.



Estos son los hitos más importantes del proceso de extradición seguido en Estados Unidos, elaborado por la estatal agencia Andina de noticias:



28 diciembre 2017: la Fiscalía presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición de Toledo. El 19 de febrero del 2018 el juez admite el pedido y envía el cuaderno de extradición a la Corte Suprema.



13 marzo 2018: La Sala Permanente de la Corte Suprema aprueba la extradición. Se le atribuye haber solicitado el pago de sobornos a Odebrecht para que gane la licitación de la ruta Interoceánica, en los tramos 2 y 3.



21 marzo 2018: El Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la extradición de Toledo, ya prófugo en Estados Unidos.



25 mayo 2018: La Cancillería peruana envió a Estados Unidos la solicitud de extradición. El cuaderno de extradición debe ser revisado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado antes de ser trasladado a un juez.



3 febrero 2019: El Gobierno peruano autoriza la contratación del estudio de abogados Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos, para asesorar a las autoridades en el proceso.



16 julio 2019: Toledo es detenido en Estados Unidos por mandato de extradición en su contra.



19 julio 2019: el expresidente asiste a su primera audiencia ante la Corte Federal de California y el juez Thomas S. Hixson le niega la libertad bajo fianza.



17 agosto 2019: Toledo presenta un escrito en el que afirma que no tiene la intención de vivir fuera de California, de modo de probar su arraigo para tener la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.



12 septiembre 2019: Tras dos postergaciones, finalmente el juez Hixson vuelve a rechazar el pedido de libertad bajo fianza.



14 septiembre 2019: La defensa del expresidente solicita que sea enviado a un hospital tras revelarse un informe médico que advierte un deterioro de su salud mental.



10 octubre 2019: El juez de segunda instancia Vince Chhabria dictamina que Toledo sea liberado bajo fianza, el 22 de octubre, a menos de que se mejore su régimen penitenciario.



11 octubre 2019: El exmandatario fue trasladado de la prisión de Santa Rita a la correccional Maguire, en el condado de San Mateo, donde recibe mejores condiciones penitenciarias como ser visitado dos veces por semana.



18 noviembre 2019: El juez Chhabria ordena que continúe su proceso de extradición en prisión. Además deberá presentar, en un plazo de 14 días, sus movimientos bancarios del 2018 y 2019 y los de su esposa, Eliane Karp.



5 febrero 2020: Toledo se presenta ante el juez Chhabria para una audiencia probatoria sobre su salud mental, a fin de determinar si le dan libertad bajo fianza o sigue en prisión.



18 marzo 2020: Toledo pide al juez Thomas Hixson que lo deje en libertad bajo fianza con el argumento de que integra la población de riesgo de la pandemia del nuevo coronavirus.



19 marzo 2020: El juez Hixson ordena liberarlo bajo fianza y dispone que sea confinado en su domicilio. Se ordena el pago de una fianza de un millón de dólares.



20 marzo 2020: Toledo sale de la correccional Maguire luego de que sus familiares y amigos depositaron 500.000 dólares en efectivo, y entregó todos sus pasaportes. Se le instala un dispositivo GPS de seguimiento.



1 junio 2020: Su defensa formaliza ante el juez su oposición al pedido de extradición formulado por el Gobierno de Perú.



28 junio 2020: Toledo cambia de domicilio, con autorización del juez.



9 octubre 2020: En una audiencia virtual, Hixson recrimina a Toledo por incumplir por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario y por haber vuelto a mentir a las autoridades encargadas de su vigilancia.



15 abril 2021: El juez Hixson advierte que revocará el arresto domiciliario si Toledo continúa incumpliendo las reglas de conducta y saliendo de su casa en horas no permitidas.



10 agosto 2021: La defensa del exmandatario presentó un pedido para que la corte niegue su extradición. Alegan que no tiene conexión con el dinero que entregó la empresa Odebrecht.



23 septiembre 2021: El juez de la Corte del Distrito Norte de California desarrolló la audiencia de causa probable para revisar el pedido de extradición. Participaron el exmandatario, la fiscal Rebeca Haciski y el abogado de Toledo, Graham Archer.



28 septiembre 2021: La justicia de EEUU decide que Toledo puede ser extraditado porque hay pruebas sobre la existencia de un acto criminal. Dependerá del secretario de Estado, Antony Blinken.



21 febrero 2023: El Departamento de Estado concede la extradición por los delitos de colusión y lavado de activos.



2 marzo 2023: Toledo se compromete a entregarse mientras se estudia su recurso de apelación.



9 marzo 2023: Tras presentar otros dos recursos, la defensa legal del exmandatario demandó al Departamento de Estado, acción presentada ante la Corte del Distrito de Columbia, y solicita la suspensión de su extradición a Perú. Este tercer recurso, denominado "procedimiento civil federal", manifiesta que el Departamento de Estado habría violado la Quinta Enmienda de su Constitución, referida al derecho a la libertad y el debido proceso.



30 marzo 2023: La justicia rechazó la demanda contra el Departamento de Estado.



5 abril 2023: El juez Hixson ordenó la detención de Toledo para proceder con su extradición y revoca su libertad bajo fianza. Le pide que se entregue el viernes 7.



6 abril 2023: Toledo presenta nuevos recursos para evitar extradición.



7 abril 2023: El 9no Circuito de Apelaciones de Estados Unidos accede a la moción de emergencia y suspende por 14 días el fallo que rechazaba paralizar el proceso de extradición en su contra.



19 abril 2023: El juez Hixson ordena a Toledo que se entregue el viernes 21 para dar curso a su proceso de extradición a Perú.



23 abril 2023: Toledo llega al país y entra en una cárcel de máxima seguridad de Lima luego de que le negaran la prisión domiciliaria.