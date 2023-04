Millonario robo en el country Grand Bell: sospechan de un entregador del entorno familiar

Una vez en el interior de Gran Bell, los ladrones se dirigieron hacia la casa y aguardaron durante dos horas hasta que hijo del propietario saliera, para luego ingresar al lugar tras violentar la puerta del quincho

La familia que fue víctima de un millonario robo en su casa del country Gran Bell de La Plata el pasado sábado sospecha que existió un "entregador" que conocía los movimientos de los habitantes de la vivienda y el sitio donde guardaban los objetos de valor, y que la banda llevó a cabo una "gran tarea de inteligencia", ya que contaba con información "precisa y certera", dijo el abogado de los damnificados., dijo a Télam Diego Lacki, representante legal de la familia que fue víctima del robo de dinero -en pesos y dólares-, joyas y tres armas de fuego.Fuentes policiales indicaron que, donde viven, entre otros, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el intendente de La Plata, Julio Garro, empresarios platenses y jugadores de fútbol.En los videos de las cámaras de seguridad del lugar secuestrados en el marco de la causa, se advierte a esa hora la entrada al country de un"El country tiene tres puertas. Dos son de ingreso: la principal, por la que entran los propietarios, y la ubicada a la derecha, por la que pasan las visitas. La puerta de la izquierda es la de salida, por la que salen todos", describió el letrado.Lacki sostuvo que el Peugeot "era conducido por una mujer de unos 40 años que simuló acercar una tarjeta al lector y, como la barrera no se levantaba, reiteró dos veces más esa acción hasta que el vigilador accionó el botón y la levantó"., lo que incumple todos los protocolos de control establecidos.Una vez en el interior de Gran Bell, los ladrones se dirigieron hacia la casa y aguardaron durante dos horas hasta que hijo del propietario saliera, para luego ingresar al lugar tras violentar la puerta del quincho."Accedieron al barrio, de ahí se dirigieron directo a la propiedad pero, como vieron que afuera estaba estacionado el vehículo del hijo,", describió Lacki."Es rarísimo, porque el country tiene 550 casas y montón de calles", añadió el vocero, quien por tal motivo cree que los ladrones "tenían tan estudiando el tema, ya que "fueron derecho a la casa sin perderse" y se movieron "con tranquilidad a sabiendas de que nadie los iba a detener"."El barrio tiene carritos de seguridad que permanentemente dan vueltas para ver si hay algo extraño. No puede haber pasado desapercibido que no paraban de dar vueltas cuatro personas en un auto sin ir a ningún lugar. Llama la atención", insistió Lacki.Para el letrado, "seguramente los criminales tenían el dato de que el matrimonio, por su actividad comercial, trabaja todo el día y llega siempre 21:30 o 22 porque, cuando el hijo salió, fueron hacia la propiedad",El abogado contó que "una vecina vio que la mujer que conducía el auto se quedó con el vidrio bajo hablando por teléfono", mientras que "los tres malvivientes entraron a la casa y, como sabían dónde están las cámaras, se taparon las caras" para poder cometer el robo.Lecki contó que el sistema de vigilancia del domicilio cuenta con audio y que "en el video se escucha que se manejaban con un celular en alta voz, mediante el cual la mujer de afuera les indicaba hacia dónde dirigirse en una casa de dos plantas, con muchas habitaciones y de 600 metros cubiertos"."Fueron primero al lavadero, donde había bolsos deportivos, luego se dirigieron a la bóveda, robaron, cargaron todo en los bolsos y se fueron. Todo duró nueve minutos. Sabían perfectamente a dónde tenían que ir. Tenían una logística muy quirúrgica y perfecta. Todo lo hicieron con mucha efectividad e impunidad, a cara descubierta, sin anteojos, barbijo ni gorra", indicó Lacki.Los delincuentes sustrajeron el botín y luego salieron por la misma puerta por la que habían entrado, se dirigieron al acceso, chocaron la barrera y escaparon por la calle 467, en sentido a la calle Belgrano.Los dueños de la vivienda arribaron a las 21:15 a su hogar y, al detectar que habían sufrido un robo, llamaron al 911, por lo que, bajo las órdenes de la fiscal Virginia Bravo, de la Unidad Funciona de Instrucción 7 la Plata, policías de la comisaría 10ma. y de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata trabajaron en el lugar."Todavía no tenemos respuestas. Esperamos tener novedades a lo largo del día", manifestó el abogado, quien además pidió que se investigue si los criminales lograron ingresar por la complicidad de los agentes de seguridad del lugar.Tras el robo,Detallaron desde la administración del barrio cerrado queprecisaron que por estas horas analizan si la empresa de seguridad continúa prestando el servicio o si habrá sanciones en su contra.En marzo de 2016, en el mismo country Grand Bell, delincuentes robaron en la casa del intendente Garro, mientras que un año antes, en octubre de 2015, fue asaltada la casa de Gustavo Barros Schelotto, exfutbolista de Boca y Gimnasia.