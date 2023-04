River, al golpe

Y San Lorenzo va... pic.twitter.com/bNVKldNCPf — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 24, 2023

Con mucho más fútbol que goles, River bailó a Independiente y con un 2-0 de precio generoso consumó su séptima victoria al hilo y conservó su ventaja de seis puntos sobre el tenaz San Lorenzo en el liderazgo de la Liga Profesional de Fútbol.En el partido del último turno del domingo, el público que llenó el estadio Monumental gozó de un River con casi todas las luces encendidas: prácticamente no le dejó hacer nada al lastimoso Independiente –que en 90 minutos no pateó ni una sola vez al arco de Franco Armani-, dispuso de la pelota el 71 por ciento del tiempo, se lució, pero un trámite de cuatro o cinco goles de diferencia se convirtió en el módico 2-0.Más allá de las claras señales que da River en el sentido de quedarse con el campeonato argentino unas cuantas fechas antes de la última, es digno de encomio el voluntarioso escolta que dirige Rubén Darío Insúa, que a falta de filigranas defiende bien y capitaliza al máximo los pocos goles que convierte.Versus Platense en el Nuevo Gasómetro parecía sellado el empate, pero en el último suspiro anotó el colombiano Rafael Pérez y de esa manera San Lorenzo volvió a hacer gala de la etiqueta de “El Rey del 1-0”.Seis fueron los partidos que El Ciclón ha ganado por una ventaja mínima.Pero así como Rafa Pérez hizo un gol en la última bola de ruleta, también en Arroyito y Alta Córdoba el resultado se definió in extremis.Central derrotaba Boca por 2-1 (goles de Lautaro Giaccone y Alejo Véliz), el "xeneize" había establecido el empate parcial por intermedio de Martín Payero y resultó que en el décimo minuto de tiempo añadido (sí, el décimo) una palomita de Jorge Figal salvó la ropa al equipo ahora orientado por Jorge Almirón. (Cumplidas 13 fechas, Boca está separado de River por 18 puntos: todo un dato).En el Estadio Monumental de Alta Córdoba, Banfield superaba a Instituto meced a un penal de Juan Bizans, hasta que el octavo minuto añadido Joaquín Varela salvó la ropa de “La Gloria”.Estudiantes derrotó en uno a Talleres con una anotación de Benjamín Rollheiser en el contexto de una franca levantada Pincha desde que Eduardo Domínguez se hizo cargo del plantel.Entre viernes y sábado resultaron vencedores Colón de Vélez en Santa Fe (doblete de Ramón “Wanchope” Abila y Gianluca Prestinianni); Arsenal de Unión por 2-1 en Sarandí (Santiago Toloza, Flabián Londoño –quinto minuto de descuento- y Bryan Castrillón); Lanús de Sarmiento asimismo por 2-1 (doblete de Leandro Díaz de penal y Lisandro López); Belgrano de Newell´s en el Barrio Alberdi (enorme gol de Pablo Vegetti) y Godoy Cruz de Central Córdoba en Santiago del Estero: goles de Tadeo Allende y Roberto Fernández).La tabla de goleadores la encabezan el tucumano Díaz el bonaerense Mateo Retegui y el santafesino Vegetti, con ocho dianas.: Barracas Central/Defensa y Justicia (15.30 hs); Racing/Atlético Tucumán (19hs); Tigre/Huracán (19.30) y Argentinos Juniors/Gimnasia (21.30).Jueves 27: Sarmiento-Godoy Cruz y Platense-Estudiantes.Viernes 28: Newell´s-Argentinos; Huracán-Arsenal y Atlético Tucumán-River.Sábado 29: Vélez-San Lorenzo; Gimnasia-Tigre; Banfield-Barracas Central; Instituto-Central Córdoba y Boca-Racing.Domingo 30: Defensa y Justicia-Colón e Independiente-Belgrano.