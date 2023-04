El clásico entre Mitre y Ciudad tuvo una emotiva igualdad

Banco Pcia. 6 vs GEBA 1

Mitre y Ciudad “A” empataron este domingo 3 a 3 en el clásico de la fecha del hockey masculino, que se disputó en el barrio de San Martin.Los goles de partido fueron convertidos por Facundo Falcheto, Bautista Poletti y Matías Fernández de penal para el local. Mientras que Bautista Capurro marcó los tres tantos del visitante.Los otros resultados de la fecha fueron:Banfield 1 vs San Fernando “A” 3QAC 3 vs Ducilo 2Lomas 3 vs San Martin 1Ciudad “B” 1 vs Hurling 5San Fernando “B” 3 vs U de La Plata 2