Barcelona derrotó al Atlético de Simeone y se acerca cada vez más al título

Barcelona derrotó este domingo a Atlético de Madrid, de Diego Simeone, por 1 a 0 en el estadio Camp Nou, que volvió a corear a Lionel Messi, y se acerca al título de LaLiga española.Los campeones del mundo Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa fueron titulares en el equipo del "Cholo" que no pudo revertir el gol de Ferrán Torres, a los 44 minutos del primer tiempo.Como suele ocurrir desde que comenzó a crecer la posibilidad del regreso de Lionel Messi al club, los hinchas "culés" ovacionaron corearon el nombre del argentino en el minuto 10.A ocho fechas para el final, Barcelona dio un paso más hacia el título ya que con 76 puntos mantiene la ventaja de once sobre el último campeón, Real Madrid.La ajustada victoria también le sirvió al equipo de Xavi Hernández para volver a la victoria luego de dos empates en fila, ambos 0-0.El "Colchonero" no perdía en LaLiga desde principios de enero cuando cayó justamente por 1-0 ante Barcelona, de local.En esas trece fechas, el equipo del "Cholo" había conseguido diez triunfos y tres empates para afirmarse en el tercer puesto con 60 puntos.En cierre de la jornada del domingo, Sevilla se impuso como local sobre Villarreal por 2-1 en un cruce con cinco argentinos en cancha, dos de ellos campeones del mundo en Qatar.El equipo andaluz, que anotó mediante Rafa Mir y el marroquí Youssef En-Nesyri, alineó desde el inicio a Gonzalo Montiel y luego dispuso los ingresos de Lucas Ocampos y Erik Lamela.Villarreal, con Juan Foyth y Giovani Lo Celso de titulares, empató provisoriamente con gol de Pau Torres.En el inicio del domingo, el entrenador argentino Sebastián Beccacece sufrió la cuarta derrota desde que asumió al frente deElche al perder 2 a 0 ante Valencia, como local.Con Lucas Boyé como titular y el ingreso tempranero de Lautaro Blanco, el equipo de Beccacece sumó una nueva derrota que lo acerca cada vez más a la segunda división.Elche sólo ganó uno de los últimos nueve partidos y con apenas 13 puntos tiene escasas chances matemáticas de lograr la hazaña de esquivar el descenso.Nicolás Fernández Mercau también entró en el equipo local, que en el banco de suplentes tuvo a Axel Werner y Lisandro Magallán.Valencia, con el uruguayo Edinson Cavani de titular, consiguió una victoria clave en la lucha por la permanencia pero por diferencia de gol no pudo salir de la zona de descenso.= Resumen de la 30ma. fecha =Viernes: Espanyol 0-Cádiz 0.Sábado: Osasuna 3-Real Betis 2, Almería 1-Athletic Bilbao 2, Real Sociedad 2-Rayo Vallecano 1; Valladolid 1-Girona 0 y Real Madrid 2-Celta de Vigo 0.Domingo: Elche 0-Valencia 2, Barcelona 1-Atlético de Madrid 0, Mallorca 3-Getafe 1 y Sevilla 2-Villarreal 1.Posiciones: Barcelona 76 puntos; Real Madrid 65; Atlético de Madrid 60; Real Sociedad 54; Betis 48; Villarreal 47; Athletic Bilbao 46; Osasuna 41; Rayo Vallecano y Mallorca 40; Girona y Sevilla 38; Celta de Vigo 36; Valladolid 35; Cádiz 32; Getafe 31; Almería y Valencia 30; Espanyol 28; y Elche 13.