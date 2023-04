Nápoli ensayó otro paso hacia el Scudetto con triunfo agónico ante Juventus

Nápoli festeja la victoria ante Juventus (@sscnapoli).

Resumen de la 31ra. fecha

El líder Napoli dio este domingo un nuevo paso hacia su inminente coronación en la Liga de Italia, al vencer de visitante y sobre el final del partido a Juventus por 1-0, en la 31ra. fecha.La "Vecchia Signora", revitalizada por la devolución de los 15 puntos que le habían quitado por fraude financiero, enfrentaba el juego como la última chance de subir al tren de la pelea pero quedó frustrada por una derrota que determinó Giacomo Raspadori a los 93 minutos.Napoli (78) lleva una diferencia de 17 puntos sobre su escolta Lazio cuando restan siete fechas por jugar, de modo que si gana la próxima fecha de local ante Salernitana y los romano no lo hacen ante Inter festejará el tercer Scudetto de su historia.Los napolitanos ganaron sus dos títulos anteriores del "Calcio" en la era de Diego Maradona (1986/87 y 1989/90).En el partido de esta tarde en el Juventus Stadium, el puntero no contó con el argentino Giovanni Simeone; mientras que el local dispuso de Matías Soulé desde el inicio y de Ángel Di María en el segundo tiempo.Por otra parte, Inter goleó a Empoli 3 a 0 de visitante, con el último tanto marcado por el argentino Lautaro Martínez, y volvió a ganar en la Serie A después de cinco partidos.El equipo de Milán, flamante semifinalista de la Liga de Campeones de Europa, resolvió el partido en el segundo tiempo con un doblete del belga Romelu Lukaku (3m. y 31.ST) y una definición del "Toro" dentro del área a los 43m. de la parte final.El delantero campeón mundial en Qatar 2022, quien ingresó en lugar de su compatriota Joaquín Correa, no marcaba en Serie A desde la anterior victoria frente a Lecce (2-0), el pasado 5 de marzo, aunque sí había anotado el miércoles en el empate de local con Benfica de Portugal (3-3), que selló el pase de ronda en la Champions.Martínez, con 15 tantos, es el segundo mayor anotador del torneo italiano después del nigeriano del líder Napoli, Victor Osimhen (21).El otro festejo argentino de la jornada fue del defensor Nehuén Pérez, quien marcó en la victoria de Udinese sobre Cremonese por 3-0, como local.Este fue el primer gol en el 2023 para el ex Argentinos Juniors y el segundo de la temporada.Pérez fue titular junto al tucumano Roberto Pereyra en Udinese, que todavía se ilusiona con meterse en zona de clasificación a las copas europeas.Fiorentina, con Lucas Martínez Quarta de titular y Nicolás González en el banco de suplentes, perdió 3-2 ante Monza, como visitante. Franco Carboni no sumó minutos en el equipo ganador.Viernes: Hellas Verona 2-Bologna 1.Sábado: Salernitana 3 (Pirola, Dia y Coulibaly)-Sassuolo 0; Lazio 0-Torino 1 (Ilic) y Sampdoria 1 (Amione)-Spezia 1 (Verde).Domingo: Empoli 0-Inter (Correa y Lautaro) 3 (Lukaku 2 y Lautaro); Monza 3 (Biraghi e/c, Mota y Pessina)-Fiorentina (Lucas Martínez Quarta) 2 (Kouame y Saponara); Udinese (Nehuén Pérez y Roberto Pereyra) 3 (Samardzic, Pérez y Success)- Cremonese 0; Milan 2 (Leao 2)-Lecce 0; Juventus (Soulé y Di María) 0-Napoli 1 (Raspadori).Lunes: Atalanta-Roma (15.45, ESPN y Star+).Posiciones: Nápoli 78 puntos; Lazio 61; Juventus 59; Roma y Milan 56; Inter 54; Atalanta 49; Bologna 44; Udinese, Fiorentina y Torino 42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce 28; Spezia 27; Hellas Verona 26; Cremonese 19 y Sampdoria 17.