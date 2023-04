La historia de los refranes: "Todos los caminos conducen a Roma"

Todos los caminos conducen a Roma

Si bien esta expresión nació sin metáfora -la Roma del dicho es la capital de Italia-, ¿a qué nos referimos cuando la usamos hoy? Quizás, a que hagamos lo que hagamos, o tomemos la dirección que tomemos, el fin último será el mismo; se llame Roma o como se llame… ¡Y sí!La que surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, sobre siete colinas, cerca del mar Tirreno, en una encrucijada de tráfico y comercio…Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo (quien fue el primero de sus siete reyes) y su gemelo Remo en el año 753. Pero no fue tan así…. Rómulo quería construir Roma en el Monte Palatino, y Remo, fundar Remoria en el Aventino… Entonces, como no podía aplicarse la ley de la primogenitura, los nuevos habitantes debían elegir al rey de otra manera… ¡Se decidió que el que viera más buitres ganaría el mando! Remo vio seis, pero Rómulo vio el doble, y triunfó…¿Qué hizo Rómulo? Se puso a trazar los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias. ¿Qué hizo Remo? Los traspasó.y, sangre va sangre viene, Remo perdió la vida… Rómulo tuvo la delicadeza de enterrar a Remo en el lugar donde quería fundar Roma…, centro neurálgico de cuanto sucedía en el planeta, todos los caminos conducían a ella porque había sido diseñada para eso. Recientemente, un grupo de investigadores alemanes crearon un algoritmo para confirmar si la expresión es acertada…Y sí, resultó que lo es… “El mapa refleja 486.713 caminos posibles para llegar a Roma, por no decir todos”, dijo el algoritmo… ¡Y no se lo discutió!..., ¿quieres tú llevale la contra al algoritmo?