Macron advirtió que en 2027 podría sucederlo Le Pen

A pesar del rechazo popular, Macron advirtió que seguirá adelante con su reforma. Foto: AFP

Le Pen es la principal candidata de la oposición y se ve beneficiada por las protestas

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este domingo sobre una eventual llegada al poder en 2027 de la líder de ultraderecha Marine Le Pen si su Gobierno no encuentra cómo responder los desafíos y sugirió que debería haberse implicado más en explicar su impopular reforma de las pensiones a los ciudadanos.en una entrevista con el periódico Le Parisien.por la decisión de Macron de aumentar la edad de jubilación, que el presidente impuso por decreto al no reunir los respaldos parlamentarios necesarios y los años de cotizaciones necesarios, que dio lugar a tres meses de protestas y huelgas.A fines de marzo,Según una encuesta de Elabe publicada a principios de abril, si se celebrasen unas elecciones presidenciales francesas en este momento, Le Pen superaría a Macron en el número de votos, reportaron las agencias AFP y Sputnik., según los sondeos, y elevar aLa medida no parecía contar con la aprobación de una mayoría de los diputados cuando el gobierno decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para sacarla adelante.Desde principios de año,Tras promulgar la ley a principios de este mes, Macron emprendió una gira por Francia para acercarse a los ciudadanos del este y del sur del país, donde fue abucheado.Manifestantes enojados lo persiguieron, tanto a él como a sus ministros, protagonizando caceroladas para manifestar su descontento.