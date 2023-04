Marcela Morelo llega a La Plata con un show que celebra sus 25 años de carrera

Marcela Morelo hara sus grandes éxitos n el Coliseo Podestá.

La cantante y compositorarecalará el 6 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con un recorrido musical quecon canciones como "La fuerza del engaño", "Corazón Salvaje" y "Luna Bonita".En una suerte de repaso por un camino lleno de éxitos, Morelo, una de las figuras más populares de la música argentina,-contó a esta agencia la cantante-;, contó a Télam.Marcela estudió música -guitarra, cancionero popular y solfeo- durante siete años en el conservatorio, y más tarde, cuando irrumpió en la escena con “Corazón salvaje”, su primera canción, que enseguida resonó en los medios y fue adoptada por el público.En aquella charla, la artista ocho veces ganadora en los Premios Gardel resumió sobre su carrera: "Soy muy exigente, muy trabajadora, siempre dispuesta a hacer, a crecer, ¿si no qué hago? La música es mi vida. Si uno trabaja y cuida la voz, puede mantenerla joven. Es un don muy valioso, de eso se trata, intentar cuidarla. Mercedes Sosa me decía “el cantante que no estudia no llega ningún lado".