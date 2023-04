Más de 120 mil personas participaron de la Feria IT Joven que fue visitada por Fernández

El Presidente visitó la Feria IT. /Foto: Lara Sartor.

Foto: Lara Sartor.

⚡️En el stand Injuve, conversamos con jóvenes emprendedores y concursantes de #Poni 🦄 que tienen ideas innovadoras para desarrollar la economía del conocimiento. pic.twitter.com/EVYgCllcqT — Instituto Nacional de Juventudes (@InjuveArg) April 23, 2023

Foto: Lara Sartor.

Foto: Lara Sartor.

Más de 120 mil jóvenes participaron de la, que se desarrolló durante cinco días en el predio de, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, y que contó este domingo -en la jornada de clausura- con la visita del presidente Alberto Fernández que resaltó que "la ciencia y la tecnología nos permiten construir el futuro".Desde su apertura, el miércoles pasado, un gran cantidad de chicos y chicas participaron de charlas y conferencias con las y los principales referentes del sector que abordaron temas como, entre otros.El evento, justamente, estuvo enfocado en promover en los jóvenes el interés sobre los últimos avances de la tecnología a partir de la interacción con empresas privadas, organizaciones, universidades, entes y programas estatales, stands de robótica, videojuegos, orientación vocacional, charlas y talleres.También, de workshops con empresas, instituciones educativas y ONGs, y del Laboratorio de oportunidades, un espacio de intercambio con jóvenes trabajadores de las empresas para conocer oportunidades profesionales y trayectorias en la industria IT.Con un domingo colmado de asistentesEl mandatario recorrió los stands de Aacompañado por el ministro de Cultura,; la portavoz de la Presidencia,la secretaria de Innovación Pública,; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE),y el director de Proyectos Productivos Juveniles de INJUVE,Luego, a través de su cuenta oficial de Twitter, señaló:. La ciencia y la tecnología nos permiten construir el futuro y he visto aquí, en nuestras juventudes, un verdadero ejemplo de compromiso y dedicación que nos enorgullece".Las principales atracciones de este domingo fueron loscomo filosofía de vida fueron las temáticas mas abordadas en el quinto día y último día de la feria IT Joven.donde a través de realidad virtual las y los jóvenes podían ver la toponimia y escuchar los sonidos de las Islas Malvinas, en una experiencia que recrea su geografía con tecnologías de mapping y animación 3D."Me sorprendió ver y sentir el territorio de Malvinas así tan cerca. Es como si estuviera ahí, viendo el paisaje y escuchando los sonidos. La verdad que me dejó pensando en cómo habrán vivido la situación de la guerra los combatientes que estuvieron allí", señaló a Télam Sofía, una joven de 16 años oriunda de El Palomar.Por otro lado, en el stand de la, niñas y jóvenes experimentaban sentirse dentro de cortometrajes a través de la realidad virtual."Me encantó el corto de suspenso. Estaba en el medio de los personajes y cada tanto me daban vuelta para ver si había alguien detrás mío", relató Mariana, mamá de dos nenas que también vieron otros cortos.Hubo también espacios donde las personas podían recostarse en el piso y apoyar su cabeza sobre almohadones para disfrutar de los diversos segmentos de Arte Digital que podían visualizar en una gran pantalla LED que colgaba del techo.La feria estuvo compuesta por stand y charlas en los pabellones dede las principales empresas de tecnología, robótica y desarrollo de ciencia del país en conjunto con más de 20 universidades que durante cinco días buscó promover el interés sobre los últimos avances de la tecnología en jóvenes que empiezan a integrarse al mundo digital.Más de 120 mil jóvenes participaron desde el miércoles y hasta hoy de la feria, cuyo enfoque central estuvo puesto en la inclusión digital de las nuevas generaciones en la toma de decisiones, ya que serán los y las más jóvenes quienes terminarán utilizando y potenciando el uso de las tecnologías del futuro, según informó la Casa Rosada en un comunicado de prensa.Durante la Feria, los asistentes pudieron disfrutar también de artistas como La Joaqui, Rusherking, Lit Killah, FMK, Ángela Torres y Trueno.El cierre artístico musical de hoy quedaba a cargo de FMK, DJ Cot Cardillo (La escorpio crew), Bhavi y Zoe Gotusso.