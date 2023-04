Confirmaron los precandidatos para las elecciones provinciales en Mendoza

Omar De Marchi, es uno de los cuatro candidatos del PRO.

Los frentes electorales y partidos políticos que competirán en las primarias provinciales de Mendoza previstas para el 11 de junio dieron a conocer a sus precandidatos, tras el plazo para la presentación de listas en las Juntas Electorales partidarias que cerró en la medianoche del sábado.

El PRO

Junto al equipo de @FrenteCambiaMza hemos decidido ofrecerle a la ciudadanía mendocina que la fórmula a Gobernador y Vice, esté integrada con Hebe Casado.@hebesil es una dirigente del PRO, médica inmunóloga, oriunda de San Rafael y con fuerte compromiso social. pic.twitter.com/qP5fivO2EM — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 22, 2023

Frente Elegí Mendoza

Guillermo Carmona va con un frente peronista.

En tanto, ly se elegirán gobernador y vice, diputados y senadores provinciales y cargos municipales en los departamentos que decidieron no adelantar los comicios comunales.Tres frentes dirimirán sus candidatos para la gobernación en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).Uno de los primeros que se definió fue el encabezado por el diputado nacional del PROquien decidió competir por afuera de la coalición gobernante Cambia Mendoza con una nueva alianza, "La Unión Mendocina". El jueves pasado dio a conocer a su compañero de fórmula para vicegobernador, el intendente del departamento de Las Heras -perteneciente al Gran Mendoza-, el radical Daniel Orozco.Ante la decisión de De Marchi, las miradas estuvieron puestas en el candidato principal del oficialismo, el senador radical Alfredo Cornejo, quien eligió en la noche del viernes a la exdiputada provincial, oriunda de San Rafael."Junto al equipo de @FrenteCambiaMza hemos decidido ofrecerle a la ciudadanía mendocina que la fórmula a Gobernador y Vice, esté integrada con Hebe Casado. es una dirigente del PRO, médica inmunóloga, oriunda de San Rafael y con fuerte compromiso social", la presentó Cornejo en sus redes sociales.Dentro de Cambia Mendoza habrá competencia interna y el exlegislador nacional Luis Petri informó a última hora del sábado que la exdiputada nacional radical y exembajadora en Costa Ricaserá su compañera de fórmula para enfrentar a Cornejo.La interna del oficialismo en Mendoza tuvo su punto más alto cuando De Marchi decidió dar un paso al costado luego de una serie de desencuentros con dirigentes de su partido y constituyó La Unión Mendocina.Por su parte el Frente Elegí Mendoza, que nuclea al peronismo y a varios partidos aliados dirimirá en una interna a sus precandidatos.Allí el kirchnerismo anunció días atrás la postulación como precandidato a gobernador de, exintendente del departamento de Luján de Cuyo y ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante la gobernación de Francisco Pérez. Estará acompañado por el precandidato a la vicegobernación Lucas Ilardo, actual presidente del Bloque del PJ-Frente de Todos en el Senado provincial.La otra fórmula que fue confirmada al filo de los plazos legales es la encabezada por, Secretario para las Islas Malvinas y el Atlántico Sur de la Cancillería, como precandidato a gobernador, acompañado por la legisladora sureña Liliana Paponet."Mendoza necesita encontrar un nuevo camino de desarrollo provincial y vamos a recorrerlo desde el peronismo. Por eso junto a Liliana Paponet avanzamos desde hoy rumbo a la gobernación", expresó Carmona cerca de las 2 de la madrugada en sus redes sociales.Con esta novedad, el Frente Elegí Mendoza presentaría cuatro fórmulas para la primaria, ya que se deben sumar las de, dirigentes de los movimientos sociales, y la que lidera el abogado Alfredo Guevara hijo, acompañado por la exlegisladora Patricia Galván.Las negociaciones de las listas del peronismo se vieron ayer enlutadas y sufrieron una interrupción debido a la muerte de un sobrino de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las principales dirigentes de ese movimiento en la provincia, quien recibió condolencias de todo el arco político mendocino por el trágico suceso."Ayer fue un día muy difícil para nosotros, pero cumplimos con nuestro trabajo y a la madrugada salió este lindo momento con mi amigo y candidato a gobernador por el PJ Omar Parisi, Se vienen cosas buenas para Mendoza", tuiteó esta mañana Lucas Ilardo, quien acompañó el texto con una fotografía junto a Parisi.En tanto, el, confirmó la presentación de dos listas para la gobernación, por lo que competirán en una interna los binomiosPor su parte, el, que no formó alianzas electorales con otros espacios, anunció que irá cony el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, para gobernador y vice respectivamente.El sábado por la noche también cerraron los plazos para la presentación de los precandidatos a legisladores provinciales, que en Mendoza renuevan la mitad de sus bancas, los precandidatos a intendentes y concejales en once departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios locales de los provinciales.En los restantes siete departamentos las primarias municipales serán el próximo domingo.