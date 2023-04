Con el peso de la trayectoria y renovación generacional, comienza la Feria del Libro de Buenos Aires

La Feria contará con 500 stands. /Foto: Raúl Ferrari.

Martín Kohan abrirá la Feria. Foto: Florencia Downes.

El discurso

Los invitados

Santiago, la ciudad invitada

Mesas y debates

Foto: Raúl Ferrari.

El mercado editorial, en medio de la crisis

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que inaugurará este jueves y se desarrollará hasta el 15 de mayo en el predio de La Rural, brillará, la llegada de Santiago de Chile como ciudad invitada y la participación de una gran nómina de autores nacionales e invitados internacionales como los españoles Arturo Pérez-Reverte, Irene Vallejo y Fernando Aramburu, la uruguaya Ida Vitale o el francés Éric Sadin.Queremos que esté todo listo para que el lector pueda pautar su visita y pensar el recorrido. Más allá de la venta de libros y el acceso a los catálogos, la impronta histórica de la Feria del libro de Buenos Aires es la del encuentro cultural y queremos preservar eso y reforzarlo", sostiene, en diálogo con Télam, Ezequiel Martínez, director general desde hace dos años de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro y, en tono de broma, acepta que está ultimando su "mudanza a la Rural".Con más de, el paisaje de la Feria suele ser variopinto. Allí conviven cientos de miles de ejemplares entre novedades, académicos, divulgación, saldos, rarezas, curiosidades o fondos editoriales. Mientras las editoriales más grandes ocupan importantes espacios en los distintos pabellones, las pequeñas y medianas se agrupan para poder costear la presencia de su catálogo en La Rural y apuestan por los stands colectivos o por las distribuidoras. Este año, por ejemplo, y gracias a esta última modalidad se suma por primera vez a la feria la editorial Híbrida, un proyecto con menos de un año.Los 100 años del primer libro de poemas de Jorge Luis Borges, las cuatro décadas de democracia y la consolidación de los jóvenes como lectores apasionados en distintos formatos (que tendrán su gran día el viernes 12 de mayo cuando se celebre el 7° Encuentro Internacional de Bookfluencers) serán algunos de los ejes que marcarán el pulso de esta edición de la Feria.Durante un homenaje se inaugurará una nueva Sala que llevará el nombre del sociólogo y escritor Horacio González, en el Pabellón Ocre., harán su aporte a una industria alicaída por el precio récord que alcanzó el papel y en un contexto socioeconómico signado por la inflación. En ese marco, se dan rondas de negocios, se les da beneficios a las librerías y bibliotecas para comprar con el 50% de descuento, vienen compradores de países limítrofes y se cierran bastantes acuerdos de publicación. Las jornadas históricamente funcionan como puente entre editores, autores, bibliotecarios y lectores. La Feria, también, articulará paneles, charlas, exposiciones, firma de ejemplares y lecturas con programas con gran impacto comercial como el Programa Libro% de Conabip, la inversión estatal de 347 millones de pesos destinados a la compra para bibliotecas populares.La apertura al público de la 47° edición de la Feria -que tendrá como objetivo igualar o mejorar el desempeño de la última edición, que se consagró como la más masiva de la historia- será el jueves con la conferencia inaugural de uno de los autores indispensables de la literatura y el pensamiento argentino contemporáneo, el escritor Martín Kohan, quien ya le confesó a Martínez que cerró el texto de su intervención y trabaja en las correcciones.El año pasado, el escritor Guillermo Saccomanno inauguró la Feria con un discurso polémico en el que mechó política, literatura y gestión cultural y resaltó la necesidad de revalorizar el trabajo intelectual."El año pasado quedó en claro hasta qué punto hay ´total libertad de cátedra´. Sabemos, por su trayectoria y por su impronta, que la intervención deserá fuente, un discurso que sin dudas nos hará pensar. Me interesa que la posibilidad de hacer una intervención cultural e intelectual esté garantizada", sostiene Martínez sobre qué esperar del mensaje. Ensayista, novelista, cuentista y docente universitario, Kohan ha logrado en los últimos años construir una carrera literaria y, en forma paralela, ejerce su rol de intelectual con una mirada lúcida sobre los grandes debates de nuestra historia pero también sobre lo más urgente el presente.Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, Dolores Reyes, Viviana Rivero, Federico Jeanmaire, Guillermo Martínez, Gabriela Exilart, Chanti, Juan Solá, Florencia Canale o Federico Axat son algunos de los escritores y las escritoras que presentan libros en esta edición. Otras voces convocantes y que también participan de la feria son Alejandro Dolina, Felipe Pigna, Darío Sztajnszrajber, Diego Golombek, Leandro Cahn, Daniel Balmaceda, Pedro Saborido, López Rosetti, Ludovica Squirru, Mariano Sigman y Lucía Numer.que este año celebra sus 100 años;Publicado en el exterior, aunque argentino, se presentacon su libro "Fortuna", que tuvo muy buenas críticas en Estados Unidos.Este año Santiago de Chile es la ciudad invitada y reunirá en su stand del Pabellón Amarillo a más de 60 autores y autoras bajo un programa diverso sobre Santiago en relación a la memoria, la disidencia y los derechos humanos, precisamente en el año que ese país conmemora medio siglo del Golpe de Estado a Salvador Allende.En sintonía con el desembarco chileno, la clásica maratón de lectura que organiza la Fundación El Libro estará dedicada a la única escritora Nobel de Literatura de América Latina, la poeta Gabriela Mistral.Diversos autores chilenos participarán en conversatorios, paneles y talleres. Según los organizadores, ya se pautaron más de 80 actividades. Se destacan en la programación la lectura del poeta Raúl Zurita sobre su obra "Canto a su amor desaparecido" y el Diálogo "40 & 50" entre Carlos Peña y Beatriz Sarlo, quienes conversarán en un año en el que se conmemoran los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y los 50 del Golpe Militar en Chile. También, la charla magistral "Una ciudad no solo se construye, se escribe (y se filma)", a cargo de Alberto Fuguet y las participaciones de Carmen Berenguer y Nona Fernández."Santiago de Chile traerá sus libros y escritores pero lo más interesante estará en las charlas y las mesas que se programaron. Creo que podremos tener un pantallazo de la cultura de nuestro país hermano. Y además, creo que la temática del 50° aniversario del Golpe dialoga con las cuatro décadas que cumple nuestra democracia. Creo que algo del vínculo latinoamericano va a quedar saldado en el encuentro de estos dos ejes", analiza Martínez.Por último, en laun espectáculo en la sala José Hernández reunirá a artistas como Javiera Parra, Camila Moreno, Nano Stern, Benjamín Walker, León Gieco, Sandra Mihanovich, Hilda Lizarazu, Paula Maffia y Juan Carlos Baglietto.El "Ciclo 40 años vertiginosos" será el ámbito en el que la Feria celebrará el aniversario democrático. "Un diálogo abierto sobre los interrogantes que como sociedad nos hemos planteado, y las respuestas que intentamos darle", proponen los organizadores de una serie de mesas que tendrán lugar entre el 10 y el 13 de mayo y que inaugurarán Dora Barrancos y Alejandro Horowicz.Elsa Drucaroff, Alejandro Dujovne y Susana Villalba conversarán sobre qué se escribió y leyó en el retorno a la democracia, durante una charla pautada para el sábado 13 de mayo a las 19 horas. También habrá un espacio para reflexionar sobre el Juicio a las Juntas, en una mesa de la que participarán León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz el viernes 12 de mayo a las 17:30.El, que tendrá lugar entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril, contará con la presencia de poetas como Prisca Agustoni de Brasil, Tilsa Otta de Perú, Leonardo de León de Uruguay, Rosabetty Muñoz de Chile, Pedro Eiras de Portugal y Mariano Peyrou de España, así como la participación de poetas invitados desde Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chubut y otras provincias.Además, este año se cumplen cien años de "Fervor de Buenos Aires", el primer libro de Jorge Luis Borges. Y para este aniversario, la Feria preparó un encuentro del que participan traductores, editores y especialistas de diferentes latitudes, entre los que se destacan Valerie Miles, Annick Louis, Razu Alauddin (traductor al bengalí) y Juan Cruz Ruiz.Mientras los editores y libreros administran la ambivalente sensación de expectativa y cautela, en la Fundación el Libro saben que la situación económica impactará en las ventas. Pero a la vez, la Feria es históricamente un foro público en el que se procesan los grandes debates políticos de la época y también las demandas del sector editorial."Intuyo que el presidente de la Fundación, Alejandro Vaccaro, abordará el tema en su discurso. La crisis que genera en el sector el precio del papel nos llama a reflexionar sobre la misma entidad del libro. No es un producto cualquiera. Edifica nuestras biografías, nos forma, nos hace pensar. Entonces, la ayuda que el Estado pueda darle a una industria tan castigada se vuelve fundamental", sostiene Martínez sobre cómo dialogarán la realidad y el libro este año en los pabellones de La Rural.La Feria se podrá visitar de lunes a viernes de 14.00 a 22.00 y los sábados, domingos y el lunes 1 de mayo, de 13.00 a 22.00 horas. El sábado 29 de abril se celebrarse la Noche de la Feria y el horario será extendido: de 13:.00 hasta la medianoche. De lunes a jueves la entrada costará $800 y viernes, sábados, domingos y feriado, $1200. Como en las últimas ediciones, cada visitante que compre una entrada recibirá un chequelibro de $1.200 para usar en las librerías adheridas una vez que termine la Feria.