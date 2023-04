Aún no se sabe el origen del humo y del olor a quemado que hay en ciudad de Buenos Aires

Foto: Twitter

La ciudad de Buenos Aires está envuelta en un persistente humo desde las 9 de este domingo a la mañana que afecta la visibilidad y deja sentir un leve olor a quemado cuyo"."No logramos identificar dónde está el foco pero sí podemos decir que hay olor a humo, la Ciudad está cubierta, la visibilidad está reducida y hay mucha nubosidad en el ambiente", dijo a Télam la meteoróloga y difusora del SMN, Cindy Fernández."Seguramente es algún incendio muy local y pequeño que como tenemos muchas nubes no lo podemos identificar. Hasta que no se despeje un poco o que el incendio se haga más grande, no podremos verlo", agregó.Desde media mañana, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación, sobre todo en Twitter donde los usuarios se manifestaban entre extrañados y preocupados en posteos que acompañaron con fotos de la vista de sus ventanas."¿Qué onda este humo? ¿Por qué los medios no lo están cubriendo? No es neblina. Zona Barracas", escribió @Decha 919"Atendeme este nivel de humo que hay en Parque Chacabuco. Con suerte la visibilidad debe ser de 500 metros. ¿Alguien sabe de dónde viene?", posteó @neptunistico"Vine a Twitter a ver qué onda el #humo de la ciudad. Y nadie sabe nada. Me falló", posteó @magiaconpecasEl pasado 3 de marzo se había vivido una situación similar aunque con el condimento adicional de las altas temperaturas, y en ese momento el motivo fue debido a incendios activos en la zona sur del Delta del Paraná, cerca de Baradero.