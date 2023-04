San Fernando goleó a Ciudad 3-0

Otros resultados de este sábado:

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

En el partido destacado dejugado este sábado, el último, que hizo de local en el parque olímpico, goleándolo por 3 a 0 con goles de su capitana María Lucia Sanguinetti.Enlas chicas de San Fernando convirtieron dos veces con dos contragolpes muy bien concretados que dejaron a las jugadoras de Ciudad con el partido cuesta arriba. Fueron dos golpes muy duros para las de “Muni”.Enel partido entro en una meseta en la cual solo se pueden destacar un par de córner cortos para cada equipo pero sin mucho desarrollo del juego.Ya enotra contra de “Sanfer” muy bien manejada por una de sus Leonas, Eugenia Trinchineti, que corrió más de 50 metros con la pelota y asistió a Sanguinetti para que esta definiera con mucha categoría sobre la salida de la arquera de ciudad, Van der Molen. Este gol sentencio el partido, y a partir de ahí el equipo de zona norte manejo los ritmos del encuentro y Ciudad no pudo concretar las oportunidades que tuvo.Con este resultadomientras que Ciudad se aleja de los puestos de arriba quedandoCabe destacar que San Fernando no pudo contar con su goleadora Alina Picardo y que Ciudad recupero a sus Leoncitas recién llegadas de la Copa América disputada en Barbados donde se clasificaron al mundial sub 21 y consiguieron la medalla de plata., capitana de Ciudad, aseguró después del partido: “Tuvimos buenas sensaciones en el arranque, teníamos el control de la bocha pero el primer contragolpe de ellas fue gol y eso fue un golpe duro pero la realidad es que veníamos haciendo las cosas bien y después de eso quedamos mal paradas por momentos y teníamos mucho espacio para defender las contras y eso hizo que nos metan el segundo gol"."No pudimos aprovechar nuestras oportunidades y la diferencia mas grande estuvo en las áreas. Ellas se agruparon bien para defender y nunca pudimos entrar con bocha controlada al área y ellas salían con la bocha muy rápido”, agregó la jugadora.Por su parte,DT del local dijo: “Intentamos jugar de todos lados moviendo la pelota para encontrar los espacios y en esos momentos ser bien vertical y atacar el área intentando de combinar siempre, por momentos lo pudimos lograr y por momentos no porque ellas presionaron muy bien, es mas el primer gol viene por una buena presión. Nosotros seguemos jugando igual sin desesperarnos y en la segunda llegada que tuvieron en el primer cuarto terminan haciendo el segundo y ya después cambiamos el bloqueo para presionar mas arriba para forzar el error. Tuvimos varios ingresos que no pudimos capitalizar. La diferencia estuvo en las áreas, ellas fueron super efectivas y nosotras no.”San Lorenzo 3 vs Q.A.C 2Lomas 2 vs GEBA 2B.A.C 0 vs Arquitectura 1Velez 1 vs Italiano 2St Catherines 1 vs River 2SIC 2 vs Bco Provincia 0Santa Barbara 3 vs San Martin 11. Arquitectura 15 pts2. San Fernando 13 pts3. Santa Barbara 13 pts4. Lomas 11 pts5. GEBA 9 pts6. River 9 pts7. QAC 8 pts8. San Lorenzo 8 pts9. Italiano 7 pts10. Ciudad 6 pts11. Velez 6 pts12. St Catherines 3 pts13. SIC 3 pts14. Bco Provincia 2 pts15. BAC 0 pts16. San Martin 0 pts