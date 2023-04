"Los médicos de Nietzsche" y "Mein Buch", candidatos en la competencia argentina

"Mein Buch" se puede ver este domingo en el Multiplex Monumental Lavalle a las 22.45 y el miércoles a las 14.30 en la Alianza Francesa / Foto: Prensa.

La competencia argentina del Bafici presentó novedades originales desde el formato documental, con producciones particulares como la lograda "Los médicos de Nietzsche" y el corto experimental "Mein Buch".En, de Jorge Colás, el, lo que genera en su consultorio un espacio de reflexión con sus pacientes acerca del cuerpo, la salud y la enfermedad.El largometraje tiene aptitudes como la calidez, el humor involuntario que surge de diálogos médicos y el tratamiento humano de las situaciones de salud dramáticas que atraviesan los tres pacientes que se animaron a participar del documental.La idea del trabajo, una iniciativa que Rubinstein busca promover desde hace tiempo, es aplicar la medicina familiar desde una mirada extramoral para cuestionar el paradigma médico oficial y preponderante, es decir, relativizar que sea adecuado el juicio personal de determinado profesional de la salud porque, por más que el galeno tenga conocimientos científicos que funden recomendaciones, su subjetividad teñirá la indicación que decida formular y, como se subraya en un pasaje del documental, "el criterio no se enseña en la facultad".El trabajo también se permite recursos más surrealistas o experimentales con un par de secuencias en las que Rubinstein se pone a bailar, incluso junto a sus pacientes hacia el final, y es registrado a través de elaborados planos en cámara lenta para hacer una pausa con las temáticas del documental e insertar una dosis de new age, aproximación que predomina a lo largo de los 78 minutos que dura el documental, disponible el lunes y martes próximos en el Centro Cultural San Martín a las 17 y 12, respectivamente.En el caso del corto, el trabajo de 22 minutos traza el, construido a partir de material de archivo.A través de un diálogo imaginario entre un padre y una hija, se va tejiendo una trama que revela la particular historia que los une, llena de anécdotas en viajes internacionales."Desde que era chico, en la casa de mis viejos había fotos, diapositivas y filmaciones antiguas que, sumado a las historias familiares que se contaban de lugares tan lejanos como Varsovia, Londres, Crimea, Suiza y Nueva York, y un diario personal de mi viejo escrito en alemán en 1921 que hacía que material no faltara", contó Mirelmann en diálogo con Télam sobre su motivación para el filme.El realizador agregó: "Empezó como una idea de documental. Me tentaba indagar en las vidas de mis abuelos y bisabuelos, judíos polacos que migraron buscando mejores condiciones de vida y busqué explorar temáticas como qué se teje en una familia, cómo incide el pasado familiar en nuestro presente, si hay una trama con historias que se repiten, si existe una identidad familiar"."En un momento la idea pasó de documental a ficción, tal vez para liberarnos de la "fidelidad" de los documentales, pero el diálogo imaginado entre los dos personajes permite alivianar el tono, evitando caer en la melancolía y la solemnidad. Hacer hablar a mi viejo y mi hermana fallecidos resultó extrañamente sanador, aunque queden en el aire más preguntas que respuestas", explicó Mirelmann sobre su película., en tándem con los cortos "Un corazón más contundente", "Puertas, ventanas y roperos", "Entre la niebla" y "Todo lo que ves en este lugar es real".