Ciberseguridad, criptomonedas, IA y esports coparon el cuarto día de la Feria IT Joven

Foto: Florencia Downes.

La Inteligencia artificial (IA), el uso de la tecnología en el futuro laboral, inversión en criptomonedas, la ciberseguridad, y competiciones de videojuegos, comúnmente llamados "esports", fueron los principales temas abordados en el cuarto día de la, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.Organizada por Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Arsat, el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Innovación Pública, la feria estará abierta en forma libre y gratuita hasta este domingo.El evento buscaa partir de la interacción con empresas privadas, organizaciones, universidades, entes y programas estatales, stands de robótica, videojuegos, orientación vocacional, charlas y talleres.Pantallas leds, esculturas interactivas, pantallas verdes para sacarse fotos dentro de escenas ya creadas, simuladores de realidad virtual que llevan a estar en una montaña rusa, son las propuestas interactivas con la que niños, adolescentes y familias se encuentran al ingresar a la feria.Asimismo, en el espacio delos estudiantes de último año de la secundaria pueden hablar directamente con representantes de universidades o empresas para poder indicarles qué perfil de trabajo son los más requeridos."La idea es contarle un poco a los chicos cuál es nuestra propuesta en carreras en Tecnología de la información, nosotros estamos formando a los profesionales del futuro en estas ramas, y por eso hoy cuatro facultades que son la de Ciencias Exactas, económicas, ingeniería y diseño y urbanismo están dando estas carreras", detalló a Télam"Robertito, el brazo" podía leerse en un cartel del stand de la Universidad Nacional de Quilmes, que presentaba un brazo robótico que dibujaba imitando el trazo de un marcador color azul; mientras que la Universidad de tres de Febrero proponía a los presentes colar con una mano, dos o un simple dedo su dodecaedro sonoro, que invita a escuchar sobre migración argentina.En el stand de Injuve, niños de entre 8 y 12 años interactúan con las tablets dispuestas en las mesas. Con tocar la pantalla pueden jugar videojuegos tanto de carreras de auto como de aventuras o algunos eligen poner realizar dibujos.Para lo más grandes se invita a conocer el mundo de los drones, colocarse cascos de realidad virtual, o algunos prefieren recostarse en los pufs pudiendo visualizar imágenes mientras sacan fotos, envían mensajes por celular o escuchan música.En tanto, "La tecnología ya transformó los negocios y va a cambiar tu futuro laboral", "Las aplicaciones de la IA que están revolucionando el mundo", "¿Qué es blockchain y por qué no sólo se trata de inversión en criptomonedas?"; fueron algunas de las conferencias y conversatorios planificados de la jornada, en las áreas divididas en dos sectores, Nave de la Ciencia y Caja de Herramientas.Una de las charlas más convocantes fue sobre IA de la mano de la dupla de los"Este cambio de paradigma, o sea, encontrar inteligencias artificiales que, por ejemplo, juntan un montón de fotos o juntan un montón de texto, también puede posibilitar herramientas distintas, herramientas creativas distintas", expresó a esta agencia Ballarini."La IA resuelve cosas alucinantes como una operación que requiere una incisión muy pequeña, los viajes en avión, fármacos más novedosos. Sirve para cosas positivas, el tema es cuando pensamos que esa herramienta puede cambiar lo que somos", indicó.Con respecto a la ética y derecho de autor que plantea su uso, Moldavsky mencionó a Télam que "es una herramienta para la que todavía no tenemos algunos elementos para regularla y que amerita una discusión profunda, no una cancelación ya que abre una pestaña muy interesante en términos de vidas mejores"."La tecnología tiene un costado que es muy democrático y que tiene una apertura posible, que es por ejemplo, una persona en su casa con una computadora haciendo un tema y que lo escuchen cientos de millones de personas, esa democratización de saltear un montón de instancias para que alguien pueda hacer algo que le gusta. Si la tecnología va a permitir habilitar esa discusión, va a acercar a personas a que sean un poco más felices", concluyó.Para finalizar el encuentro, las familias podían disfrutar de la grilla de espectáculos que estuvo compuesta por