Dirigentes políticos y sociales repudiaron la visión educativa de Milei

Milei propuso los vouchers para dejar de ser "rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado" / Foto archivo: Pepe Mateos.

Dirigentes políticos y sociales repudiaron la propuesta del precandidato presidencial Javier Milei de terminar con la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria y establecer "un sistema de vouchers" para el acceso a la escuela pública, y advirtieron que ese proyecto "tiene como principal objetivo sacarle derechos a los que menos tienen".El diputado dijo queal ser consultado si estaba a favor de la educación obligatoria y gratuitadurante una entrevista de Radio Mitre, en la cual repreguntó a su interlocutora si estaba dispuesta a "ponerle una pistola en la cabeza a la gente para que haga algo"."Gratis no hay nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis.. Hay que cambiar el sistema, porque como está no funciona.", fundamentó el economista ultraliberal.El precandidato presidencial de La Libertad Avanza llegó a proponer que se implemente "un voucher para estudiar y no ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado"."¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No nos está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino, así que el sistema de la obligación no funciona", agregó.Los dichos del legislador de ideas anti-Estado fueron repudiados por especialistas en educación y personalidades ligadas a la actividad pedagógica, quienes recordaron el, profundizado en los tratados internacionales incorporados a la Constitución.En ese sentido, el, Jaime Perczyk, señaló que la negativa de Milei a pronunciarse en favor de la educación obligatoria es una postura "anti-derechos" que presupone entender "la educación como un mercado"."Creemos que la educación es un derecho y como tal requiere financiamiento del Estado.Milei cree en la educación como un mercado", replicó el ministro en declaraciones a Télam.Al respecto, advirtió que "la propuesta de los 'vouchers' es una propuesta que en Chile la trajo la dictadura de Augusto Pinochet: son concepciones antiderechos que destruyen las políticas públicas y generan desigualdad".Perczyk recordó que su cartera dispuso "más días de clases, más horas de clase y un calendario extendido" y que desde el Frente de Todos "continuarán defendiendo la educación pública para mejorarla".Para el, Alberto Sileoni, los dichos de Milei sobre la educación tienen como objetivo "sacarle los derechos a los que menos tienen" e indicó que "es falso que hay un abandono de la escuela"."De más está decir que no estamos de acuerdo.Todas estas medidas tienen como principal objetivo sacarle los derechos a los que menos tienen", resaltó Sileoni en declaraciones a esta agencia.Sobre la brecha social en el acceso a la educación, subrayó queEn esta línea, el funcionario bonaerense negó que haya "un abandono de la escuela", dijo que esas manifestaciones son "falsas" y remarcó queLas polémicas promovidas por Milei no cesan y se suman a declaraciones que como estrategia de campaña apuntan a producir impacto en los medios y, por ende, a que se hable de él.Así ocurrió con sus recientes llamados a dolarizar la economía argentina, cuya implementación no pudo defender con solidez, y lo mismo ocurrió cuando el año pasado aseguró que en caso de resultar electo derogaría la prohibición de venta de órganos.En cuanto al planteo de que la educación no sea obligatoria, los dichos de Milei fueron cuestionados también por la, Sonia Alesso, quien sostuvo que la obligatoriedad de la primaria y la secundaria tiene que ver con "otorgar derechos"., puntualizó Alesso en diálogo con Télam.Para la gremialista, lo que subyace en las palabras del precandidato de La Libertad Avanza es impulsar una privatización indirecta de la educación para que se la haga funcionar a partir del "financiamiento externo del Banco Mundial, empresarios y fundaciones externas"."La obligatoriedad de la primaria y secundaria tiene que ver con otorgar derechos", amplió por otro lado Alesso, y alertó que en materia educativa el objetivo de la derecha es instaurar "un sistema de exclusión de los sectores populares".A nivel internacional, ese tipo de advertencias son compartidas por especialistas en educación y figuras ligadas a la temática.El mes pasado, la titular de la, advirtió que los ataques contra la educación pública en su país buscan "destruirla" a través de la difusión de discursos, la desfinanciación y la erosión del sistema educativo."Los ataques a la educación pública no son nada nuevo. Están tratando de destruirla, de convertirla en un campo de batalla. Las fundaciones de las familias DeVos, Bradley, Koch, Uihlein y Walton han volcado muchos millones de dólares a grupos que se oponen a la educación pública y que están a favor de la privatización, como la American Federation for Children y EdChoice", reveló Weingarten.En sintonía, Alesso consideró que el discurso de Milei tiende a la "mercantilización y la privatización" y planteó que busca convertir a la educación en "un negocio".Por otro lado, desde las filas de Juntos por el Cambio, la diputada nacional por la CABA Victoria Morales Gorleri cuestionó a Milei a través desde su cuenta de Twitter."La obligatoriedad educativa no es un arma que se le pone en la cabeza a la sociedad sino un estímulo indispensable para la supervivencia. Me preocupa siempre tu mirada violenta de las cosas y tus metáforas bélicas", lo cruzó desde la red social.En la mañana de este sábado, en sus declaraciones radiales, Milei dijo que la implementación de un sistema de "vouchers educativos" haría que las instituciones se "pusieran a competir" y eso "generaría un mejor resultado".Uno de los primeros en proponer ese método fue el fallecido economista monetarista Milton Friedman, asesor de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como una manera de establecer un "sistema de mercado" en el sistema educativo.Sin embargo, la aplicación de esta teoría durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile intensificó la desigualdad social de los sectores empobrecidos del país, advirtieron los especialistas.En el caso de EEUU, lcomo una forma de conseguir que familias con bajos ingresos pudieran abandonar escuelas de bajo rendimiento pero ese objetivo "jamás se materializó".Finalmente, tanto Perczyk como Sileoni consideraron que las clases populares argentinas tienen una larga tradición histórica de apoyo a la educación pública."La educación es un bien que las clases más necesitadas aprecian mucho y lo van a salir a defender con la vida misma. Es absolutamente irrealizable y regresivo respecto a los derechos de las y los ciudadanos", concluyó Sileoni.Perczyk se sumó, en la misma línea: "No veo camino (para realizar lo que propone Milei en materia educativa) porque