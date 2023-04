El Frente de Todos entró en una nueva etapa rumbo a las elecciones presidenciales

El FdT se encuentra en una instancia de reordenamiento a dos meses de la fecha límite para inscribir precandidatos / Foto archivo: Ramiro Gómez.

Plenario en el club Ferro

Máximo Kirchner convocó a movilizarse a La Plata el próximo jueves 27 de abril para "acompañar a Cristina", en un acto que encabezará la Vicepresidenta / Foto: Pepe Mateos.

Acto en Ensenada

Te invitamos a seguir el Plenario de la Militancia 🔴 #ENVIVO por nuestro canal de YouTube.#2023SeráVictoria ✌🏻❤️🇦🇷https://t.co/wQzGKpuqhH — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 22, 2023

Actos, congresos, marchas y encuentros de cara a las PASO

Este 27 de abril se cumplirán 20 años de las elecciones de 2003, en las que Néstor Kirchner resultaría vencedor

Foto archivo: Pablo Añeli.

Con dos actos, uno en Ferro y otro en Ensenada, el Frente de Todos comenzó este sábado una nueva etapa en su estrategia electoral, con la que buscará reordenar su debate interno a dos meses de la fecha límite para inscribir precandidatos y tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que no se postulará a la reelección La incertidumbre dentro del FdT pasa ahora por si los espacios que componen la coalición consensuarán un postulante que aglutine a todos los sectores o si, por el contrario, se competirá en las PASO del 13 de agosto con la participación de los diversos precandidatos ya lanzados, como Daniel Scioli y Juan Grabois, y los que podrían sumarse, como Sergio Massa, Eduardo "Wado" De Pedro y Agustín Rossi.Sin embargo,, ya que su decisión de postularse -o no- terminaría de ordenar el tablero de la estrategia electoral del FdT, y si se inclinara por participar sería el único camino posible para evitar la competencia interna.Esta tarde, durante el plenario de la militancia de la Ciudad de Buenos Aires realizado en el club Ferro , el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó a los presentes aen un acto que la Vicepresidenta encabezará ese día en el Teatro Argentino de la capital bonaerense.Así, ante miles de militantes del kirchnerismo, el diputado nacional del FdT se refirió de forma elíptica a una hipotética candidatura de Cristina Kirchner."Desde que tengo memoria, en este espacio político la birome siempre la han tenido los militantes. El problema que tenemos hoy es que las biromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas biromes para esta elección. Que nadie se haga el vivo", advirtió Máximo Kirchner en un tramo de su discurso en referencia a la acción de jueces y fiscales.En esa línea, el senador nacional por la CABA y titular del PJ porteño,El día anterior, en la reunión del Consejo del PJ celebrada en la sede partidaria de la calle Matheu, varios asistentes manifestaron a Télam que al Presidente se lo había visto relajado y distendido, como si se hubiese sacado "un peso de encima".Con esa expresión se refirieron al video que el jefe de Estado difundió en la mañana del viernes, a través de sus redes sociales, en el que argumentó que debido a la situación económica y a la sequía más importante en un siglo había resuelto "concentrarse exclusivamente" en solucionar los problemas de los argentinos.En la tarde de este sábado en la provincia de Buenos Aires, la-una de las funcionarias más cercanas al Presidente- encabezó en la localidad de Ensenada otro plenario del FdT con el objetivo deEl punto clave de la posición de Tolosa Paz fue bregar por la realización de las PASO en el FdT, una instancia para definir candidaturas a la que el peronismo recurrió pocas veces cuando se trata de cargos nacionales.El antecedente menos deseado es la primaria que en 2015 enfrentó a Julián Domínguez con Aníbal Fernández por la candidatura a gobernador bonaerense; un recuerdo menos traumático es la interna peronista de 1988, en la que se dirimió la candidatura presidencial entre Antonio Cafiero y Carlos Menem.Sobre ese tema, Tolosa Paz señaló: "Insisto con una idea que comparto con el Presidente, que es que la militancia le exige a la dirigencia la apertura y la posibilidad de participar. No tengo dudas de que el Presidente se corre para generar un Frente de Todos competitivo porque está convencido de que la mejor forma de seleccionar las fórmulas son las PASO".En territorio bonaerense, el gobernador Axel Kicillof convocó a las PASO provinciales en simultáneo con las nacionales pero aún no formalizó la convocatoria a las elecciones generales, a la espera de una definición de Cristina Kirchner y de su propio futuro electoral.Frente a este mapa dinámico y con la, las próximas semanas estarán atravesadas por encuentros, discursos y probables lanzamientos en un cronograma que deberá terminar con las incógnitas para, finalmente, comenzar a llenar los espacios en las listas.Como en todo año electoral, las definiciones están motivadas por el avance del calendario que tendrá suAlgunas claves de la estrategia electoral del FdT podrían perfilarse el próximo jueves 27, con la palabra de la Vicepresidenta, en una jornada que tendrá además varias resonancias simbólicas, tanto por la fecha como por el lugar elegido.Ese día se cumplirán veinte años de las elecciones presidenciales de 2003, en las que Néstor Kirchner resultaría vencedor pese a haber salido segundo detrás de Carlos Menem, quien -como se sabe- desistió de competir en el balotaje.Y el escenario será el Teatro Argentino de La Plata, donde la actual Vicepresidenta supo lanzarse como candidata a senadora por Buenos Aires en 2005 y como candidata presidencial en 2007: allí se presentó, también, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, luego ley de Medios, en 2009.La sucesión de actos tendrá otro capítulo relevante elPocos días después, el, oportunidad en la que podría anunciarse o confirmarse un eventual lanzamiento como precandidato.La agenda electoral del oficialismo seguirá el: en esta oportunidad, en laLuego, el, a realizarse también en el microestadio del; allí, en el cuerpo deliberativo del PJ, se avanzará con el armado de la estrategia rumbo a los comicios y se cumplirá con el paso formal de habilitar al partido a adherir a un frente electoral.Dos días después, se cumplirán 4 años de la publicación del video en el que Cristina Kirchner ungió a Alberto Fernández como candidato a presidente en una decisión que cambió el marco de esas elecciones, hizo posible la unidad del peronismo y contribuyó al triunfo en las elecciones frente al entonces presidente Mauricio Macri.Más tarde, el, fecha para la que el sindicalismo más cercano a la Vicepresidenta está preparando una