Venezuela: una cumbre en Bogotá buscará destrabar el diálogo y desactivar sanciones

.@petrogustavo, espero que en su reunión con @POTUS sea vocero de la democracia y no de Maduro. Él es un dictador que no dejará el poder voluntariamente. Esperemos que la reunión presione a Maduro para: fecha de elección presidencial, libertad de presos políticos y prensa libre. pic.twitter.com/YJCXEiA0w5 — Juan Guaidó (@jguaido) April 20, 2023

Delegaciones de unos 20 países de las Américas y Europa se reunirán el martes en Bogotá, en una conferencia sobre Venezuela que no contará con representantes de ese país y con la que se busca "destrabar" las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, "desactivar las sanciones" estadounidenses y promover la convocatoria a elecciones "con garantías".Esta vez, el objetivo es que "no haya más sanciones y que haya mucha más democracia", dijo Petro a la prensa luego de intervenir al inicio de la semana en el Foro Permanente de la ONU sobre pueblos indígenas, en Nueva York.El diálogo iniciado en agosto de 2021 en México entre el Gobierno y la oposición venezolana contó con el acompañamiento de Noruega, Estados Unidos pero se encuentra paralizado desde noviembre del año pasado.En ese momento, el presidente colombiano se reunió en París con, y emitieron una declaración conjunta "en apoyo a la reanudación del proceso de negociación como la única vía que permita resolver la crisis venezolana".El mensaje de Petro fue repetido el jueves pasado al finalizar su en, en Washington.Allí, en declaraciones a periodistas, se explayó sobre la necesidad de construir un diálogo en "dos rieles" que consiste, por un lado, en la reactivación del cronograma electoral de Venezuela "con garantías", junto con la entrada del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.El "otro riel", en tanto, apunta a los diálogos entre oficialismo y oposición, y plantea que deberían abordar la "desactivación progresiva y paulatina de las sanciones".Mientras acompañaba a Petro por Estados Unidos, el, descartó que a la cumbre de este martes en Bogotá asistan tanto Maduro como la oposición, ya que "son etapas diferentes".Leyva aseguró desde Washington que cerca de 20 países irán a la cita, entre ellos Estados Unidos, y negó la participación de Rusia.En el encuentro del martes, "una vez que las delegaciones llegan a Bogotá, con base a lo que habló Petro con Biden, es donde debe salir la propuesta para que en México se discuta cómo se van a levantar las sanciones, o sea que lo más importante son las sanciones", dijo en declaraciones a Télam elAseguró también que la propuesta de Petro es "atrevida" e insistió con que "lo importante es entender el tema de las sanciones"."Petro se ha ganado un liderazgo regional y buena parte de lo que está pasando con el tema Venezuela y Estados Unidos es una iniciativa de Petro, que, cuando responde a Estados Unidos, lo hace con iniciativas más atrevidas", sostuvo el embajador, quien asumió su cargo solo cinco días después de la asunción de Petro y fue el mascarón de proa de la reapertura de relaciones con el país vecino.En cuanto a las sanciones, dijo que es importante entender que "Venezuela dejó de recibir 60.000 millones de dólares en petróleo", con lo cual "el 75% de su PBI, se lo reventaron"."La inflación era de 30.000% por mes, ahora es 3.000%", estimó.Benedetti se mostró optimista y aseveró que "las expectativas son todas buenas", tras lo cual reseñó que, "lo que se está haciendo, es la mitad iniciativa del presidente Biden, y la otra mitad es iniciativa de Petro"."Es la primera vez que el gobierno estadounidense trata de ver cómo compone esa situación", completó.De todos modos, descartó que de la reunión salga alguna conclusión, pero indicó que sí puede haber definiciones en torno a "las líneas rojas, los parámetros" del diálogo.En tanto, desde laviajará el martes a Bogotá para participar de la cumbre, con la intención de "aportar a una salida a la crisis política venezolana, a través de la mediación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a fin de reactivar el diálogo político".La diplomacia argentina destacó la participación de Francia, España, Alemania, Ecuador, Brasil, Canadá, además de Estados Unidos.En la capital colombiana también estará presente elPor su parte, el Gobierno venezolano reconoció esta semana los esfuerzos de Petro y Maduro , y expresó "todo su apoyo" para que la cita "tenga éxito".Además, pidió "pasar la página de este período tortuoso de persecución económica, financiera", en referencia a las sanciones.También, manifestó que sólo se podrá avanzar en el diálogo político entre los venezolanos una vez se hayan anulado "todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela".Como instancia "preparatoria" de la conferencia, Colombia invitó a "todos los sectores" de la oposición venezolana a mantener encuentros con Petro en Bogotá entre este viernes y sábado."Son dos días porque hemos visto que no es fácil ponerlos de acuerdo", indicó el canciller Leyva.Petro, que tenía previsto volver de EEUU a Colombia este viernes, adelantó su regreso a la noche del jueves para llegar al primer día de diálogo con opositores venezolanos.El objetivo de esta cita, descrito por Leyva, es "abrir posibilidades para todos los sectores", ya que "todo el mundo quiere que se normalice la situación" en Venezuela.El, quien además es parte de la delegación opositora en los diálogos de México, dijo a Télam que ven "con buenos ojos la iniciativa del presidente Petro" y lo describió como un "esfuerzo importante"."El proceso de México ha sido un poco accidentado, así que creo que esto le puede dar un impulso. En nuestras conversaciones con el gobierno de Petro ha sido claro que esto es un esfuerzo para ayudar a que se destrabe (la mesa de diálogo) y podamos seguir en el proceso de México", dijo y agregó: "Le damos una oportunidad a esta iniciativa".A su vez, confirmó a Télam que este sábado por la noche asistirá al encuentro preparatorio con Petro en Bogotá."Lo vemos como un paso importante que se da con nosotros para que podamos dar nuestro punto de vista antes de la conferencia del presidente", afirmó.González, que fue segundo vicepresidente del Parlamento (2019-2020) y legislador hasta 2021, se despegó de las posturas más intransigentes de otros sectores de oposición."En 2005 la oposición decidió no ir a la elección de la Asamblea Nacional y una de las que más llamó a no participar fue María Corina Machado (partido Vente Venezuela). El resultado de eso fue que el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y (el entonces presidente Hugo) Chávez tuvieron el control completo de la Asamblea, del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral", sentenció.Para González, "abandonar un espacio no tiene ningún sentido" y comparó a estos sectores con "la izquierda de los 70 que creyó que bajo la lucha armada debía tomar el poder y como no pudo, tuvo que ir a la elección. Ese radicalismo cree que lanzando piedras en Twitter va a hacer que las cosas cambien".Los que son parte de la mesa de diálogo, apuestan a celebrar elecciones primarias en octubre para elegir un candidato para disputarle la presidencia a Maduro en las urnas en 2024."Estará la delegación que nos representa en México", dijo por su parte elel jueves en declaraciones a la radio colombiana La FM.Criticó el levantamiento de sanciones, porque consideró "sin avances concretos respecto a los derechos humanos (...) es un cheque en blanco para Maduro", aunque reconoció que espera que el "oficio de Petro sirva para realmente reactivar el proceso de negociación".Con una línea más radical se expresó Machado, quien rechaza la iniciativa de Petro."La. Eso solo se logrará con fuerza", dijo en un video en Twitter, donde también criticó los diálogos en México y sugirió que fueron suplantados por negociaciones directas entre "el régimen y Estados Unidos".