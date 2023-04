Para Insfrán, la decisión del Presidente permite "barajar y dar de vuelta" en el Frente de Todos

Insfrán participó del operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” / Foto: José Gandolfi.

Insfran junto al vicegobernador Eber Solís, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré y autoridades / Foto: José Gandolfi.

Foto: José Gandolfi.

El gobernador de Formosa y titular del Congreso Nacional Justicialista, Gildo Insfrán, aseguró este sábado que la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección en los comicios de este año permite “barajar y dar de vuelta“ dentro del Frente de Todos y afirmó que la coalición oficialista va "a permanecer unida”.Insfrán participó en la capital provincial del, acompañado por el vicegobernador norteño Eber Solís, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré y otras autoridades provinciales.“La decisión del Presidente de no presentarse a las PASO permite nuevamente empezar a barajar y dar de vuelta, pero estoy seguro que vamos a estar todos unidos, organizados y solidarios”, dijo el mandatario provincialEn ese sentido, solicitó “no dejarnos llevar por mensajes que tratan de colonizarnos a favor de sus intereses” y añadió que su principal objetivo es "eliminar la igualdad de oportunidades y la justicia social”.Luego, reconoció quey sostuvo que “la economía siempre se resuelve cuando se ordena la política; no es al revés como proponen algunos que quieren privatizar todo”.De cara a las econvocadas para el, Insfrán dijo que "pronto volverán a aparecer los que hacen política sembrando odio y buscando perjudicar a Formosa con la sola intención de posicionarse por un cargo” y añadió: “Actuando así solo demuestran su incapacidad de proponer un proyecto para nuestra provincia”.Nosotros tenemos un camino muy claro, con resultados concretos y priorizando siempre al pueblo formoseño. Es el camino que vamos a seguir transitando todos unidos”, concluyó.