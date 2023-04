Rueda denunciará a la Corte por fallo que rechazó rectificar la identidad de género en acta de bautismo

Alba Rueda / Foto: Florencia Downes.

Cuestionamientos al fallo

La Corte Suprema de la Nación resaltó el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa / Foto: Archivo.

La Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería argentina, Alba Rueda, dijo hoy que denunciará internacionalmente a la Corte Suprema de Justicia trasy acusó al máximo tribunal de "utilizar un reclamo colectivo para dar un mensaje social a los sectores más conservadores"."Vamos a convocar a compañeros expertos latinoamericanos para denunciar a esta Corte internacionalmente", dijo a Télam la funcionaria y militante por los derechos de la diversidad sexual.Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves el fallo anterior que rechazaba la acción de hábeas corpus presentada por Rueda contra el Arzobispado de Salta para rectificar sus registros sacramentales amparándose en la "neutralidad religiosa del Estado".En este sentido, el fallo de la Corte afirmó que "ya que esto implicaría "exigir a los jueces el examen de cuestiones sobre las que carecen de competencia y socavaría el espíritu del Concordato y la neutralidad religiosa prevista en el texto constitucional argentino".Tambiénde dque aprobó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966, y del propio acuerdo, llamado tambiénEn el fundamento de Rueda, este acuerdo "autoriza a la Iglesia Católica argentina a desobedecer las leyes de la Nación en detrimento del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación".la actual funcionaria fue una de lastravés de una sentencia judicial, y desde la sanción de laogró modificar todos sus datos registrales menos los que dispone la iglesia católica.Cuandoquiso cambiar sus registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta ya que una amiga le solicitó ser madrina de su hija, obtuvo para su sorpresa una respuesta negativa.le respondió que den referencia a la ley de identidad de género, y la trató en masculino.Tras esta respuesta,donde lLuego, la activistal en el que argumentó que "los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso".Además sostuvo que hubo "un trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva".este jueves se expidió sobre el caso y"No es posible imponer a una autoridad religiosa, en el caso, la Iglesia Católica, la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento pues ello (...) conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional", indicó ese texto.Para Rueda, el fallo se produjo "de espaldas a una sociedad que es diversa, que ya se pronunció a favor de la ley de identidad de género y la diversidad sexual a lo largo de los años" y dijo que esTambién criticó que trata al caso comoque querían hablar en audiencia publica"."Nosotras pedimos que se llame a audiencia pública para que tengamos la oportunidad de hablar abiertamente, que se abra el debate y se muestre que hay muchas personas LGBT en la iglesia y que muchas queremos cambiar nuestra identidad", explicó Rueda y aclaró que este pedido fue "el primero que se negó".En el documental "Amén. Francisco Responde", el Papa Francisco -al ser consultado por jóvenes sobre la relación entre la Iglesia y las personas trans- dijo que "Dios no rechaza a nadie" y que el deber "es recibir siempre", además de que "son infiltrados" aquellos que "aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales" lo que implica "una de las corrupciones de la iglesia".Rueda tambiénya que no se pudo demostrar "que la negativa de rectificar los registros sacramentales importen un trato discriminatorio respecto de otros miembros de la Iglesia Católica", argumentó el texto de la Corte."Lo que están diciendo es que ustedes pueden ir a la iglesia y rezar, ahora no esperen que se le reconozca su identidad de género, la tiene que dejar en la puerta de la iglesia", criticó la activista.Además destacó que el"Lo hacen en un contexto político, en un año electoral, con un claro mensaje a los sectores más conservadores. Usan un reclamo colectivo para politizarlo y dar un mensaje a la derecha", aseguró Rueda eh diálogo con Télam.Además de ser una activista histórica por los derechos LGBTIQ+ en el país, también es funcionaria pública y en 2022 asumió el rol de Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería Argentina, puesto que solo tienen cinco países del mundo."No voy a dejar que rompan con la ley de identidad de género los sectores más conservadores", concluyó.