Cerruti: "El Presidente siempre privilegió la unidad" dentro del Frente de Todos

Portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti destacó este sábado que el presidente Alberto Fernández "siempre privilegió la unidad" dentro del Frente de Todos (FDT) y sostuvo que declinó presentarse a la reelección pese a que "tenía chances concretas de ganar" en medio de un escenario "volátil" en el que las encuestas "muestran que no hay ningún candidato que sea la última bebida en el desierto"."El Presidente siempre privilegió la unidad", sostuvo Cerruti está mañana en declaraciones a Radio 10, en las que consideró que es "parte del camino y de la manera en la que se manejó el Presidente desde aquel 2019 cuando junto a Cristina Kirchner hicieron la campaña para terminar con esos cuatro tremendos que nos dejaron con la mayor deuda externa de la historia"."Esto se hizo también para que el FDT tenga la mejor fórmula y el mejor candidato para que no vuelva la derecha" ya que "si alguno de nosotros contribuye con la presidencia de la ultraderecha en la Argentina no nos va a alcanzar la vida para arrepentirnos", acotó.La portavoz aseveró que, con su decisión anunciada ayer, el Presidente ""Las encuestas lo que muestran es que no hay ningún candidato que sea la última bebida en el desierto", indicó.Para Cerruti, la decisión presidencial "Con un video de poco más de 7 minutos titulado "Mi decisión" y difundido ayer por redes sociales, el Presidente anunció su decisión de no presentarse a la reelección en los comicios de este año y "concentrar todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos", así como ponerse al frente de la campaña del Frente de Todos para que sus candidatos "garanticen que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad".Sobre los pormenores de, la portavoz contó hoy que "y había que poner en marcha cómo se llevaba adelante, escribimos el guion y durante toda la noche trabajó un equipo y por la mañana en Olivos decidimos que saliera el video".Cerruti aseveró que el Presidente "garantizará el proceso de gobernar de la mejor manera posible" y que además "el proceso de democracia interna del FDT se realice de la mejor manera posible"."Tienen que surgir nuevos espacios y empoderarse los que pueden representar de la mejor manera este nuevo momento del mundo y de la Argentina", afirmó.Consultada sobre ladijo que hay un "recorrido histórico tiene que ver con que en la pandemia donde"Solo la sequía representaron 20 mil millones de dólares de las cuentas que pensaba tener el Estado que se perdieron", dijo y añadió que el Gobierno espera que "pueda descender la inflación" al tiempo que pidió que los "medios sean responsables de no generar un espiral que aporte mayor incertidumbre".En particular, sobre la inflación de abril dijo que "las mediciones privadas decían que iban a ser más bajas las primeras dos semanas pero luego con lo que sucedió con el dólar blue no sabemos cómo va a impactar".Cerruti afirmó también que "hay que mirar el panorama entero" a la hora de hablar "anuncios de suma fija" porque si bien "el Estado interviene un montón, y da una cantidad de subsidio" pero que "cuando se habla de grandes medidas hay que ver cómo se lleva eso luego a la realidad"."Tenemos que actuar con mucha responsabilidad y todo lo que se hace desde el Estado tiene consecuencias", concluyó.