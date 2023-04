Tolosa Paz dijo que el Presidente generó "un frente competitivo"

Tolosa Paz encabezará en la localidad de Ensenada un plenario con la militancia. Foto: Archivo/Emilio Rapetti.

La ministra de Desarrollo Social,, consideró este sábado que la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección tuvo como objetivo "generar un frente competitivo" y compartió con el mandatario la idea de que "la mejor forma de seleccionar las fórmulas son las PASO"."Hoy tengo un plenario en Ensenada e insisto con una idea que comparto con el Presidente que es que la militancia le exige a la dirigencia la apertura y la posibilidad de participar." (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), dijo Tolosa Paz en declaraciones a Radio Mitre.Asimismo, la ministra señaló que el frente político "nunca eligió formulas en las PASO" y sostuvo que la "mejor decisión" es hacerlo en este momento.Tolosa Paz encabezará en la localidad de Ensenada un plenario con la militancia que tiene como objetivo, de cara a las próximas elecciones, informaron fuentes de su espacio.La convocatoria deestá prevista en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia (Sosba), ubicado en Camino Rivadavia entre 128 y 129, y la funcionaria -una de las dirigentes más cercanas al presidente Alberto Fernández, quién el viernes declinó presentarse a la reelección en los comicios de este año- será la única oradora.Sobre la posibilidad de que el Presidente apoye una formula específica que presente el Frente de Todos en las PASO, la ministra replicó: "(Alberto) está escuchando a los militantes políticos, no sólo a los de Buenos Aires y no solo los que tienen definiciones de ser precandidatos" y aseveró que las PASO son para "dar volumen al frente político y para sostener la unidad en la diversidad". Además, destacó ladel Presidente con su anuncio del viernes paraSobre los, Tolosa Paz mencionó al embajador en Brasil Daniel Scioli, el referente del Frente Patria Grande Juan Grabois y el jefe de Gabinete Agustín Rossi. Asimismo, indicó que todavía quedan por pronunciarse el ministro del Interior Eduardo 'Wado' De Pedro y el de Economía Sergio Massa."Creo que esas diferencias expuestas hoy tienen ventaja para nosotros porque nadie se fue del frente", dijo la ministra sobre las