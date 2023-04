Lula afirmó que no igualó la responsabilidad de Rusia y Ucrania en la guerra

Lula da Silva fue recibido por Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido por su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el primer día de la agenda oficial de una visita de Estado que permitirá a ambos países firmar más de una decena de acuerdospic.twitter.com/jThcoxip0S — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 22, 2023

La gira de Lula por Europa

El presidente de Brasil,, dijo este sábado en Portugal que nunca igualó a Rusia y Ucrania en términos de responsabilidad por la guerra entre los dos países., dijo Lula en una conferencia de prensa junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien se reunió este sábado.que marca la primera parada de su gira por Europa y que permitirá a ambos países firmar más de una decena de acuerdos.El líder del PT dijo que Brasil siempre ha condenado a los rusos por lay subrayó que no tiene intención de visitar ninguna de las dos naciones por el momento.Lula generó polémica esta semana a afirmar que tanto Rusia como Ucrania “no quieren detener” la guerra. “Si no hablas de paz, contribuís a la guerra”, insistió el brasileño. Además, afirmó que Ucrania también era responsable de la guerra, por haber permitido que la OTAN avance hacia su territorio.En Portugal, miembro fundador de la OTAN y uno de los primeros países europeos en suministrar carros de combate a Kiev, la ambigüedad de Brasilia no causó buena impresión., declaró a principios de esta semana Rebelo de Sousa.El gobierno de Brasil afirmó en un comunicado que "está determinado en contribuir a la promoción del diálogo y de la paz, y al fin a este conflicto".Lula afirmó que, aunque fue invitado por los ucranianos, no tiene intención de ir a Kiev. “No he estado en Rusia y no voy a ir a Ucrania. Solo iré cuando haya una posibilidad efectiva de un clima de construcción de paz”, dijo.El presidente brasileño confirmó, sin embargo, que, actual jefe de la asesoría especial de Lula, aunque sin brindar detalles del mensaje que llevará el diplomático ni confirmar la fecha., quien "agradeció" a Brasil por su "contribución" en la búsqueda de una solución al conflicto y por "su excelente comprensión de la génesis de esta situación".Rebelo de Sousa recibió a Lula y a su mujer en la sede de la Presidencia lusa, en el barrio de Belém, en una primera jornada que también incluye un encuentro entre representantes de los dos gobiernos.El presidente de Brasil viaja acompañado de varios de sus ministros, reseñó la agencia de noticias Europa Press.El exobrero metalúrgico que gobernó Brasil de 2003 a 2010,tras el relativo aislamiento diplomático que marcó la gestión de su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).En esta cumbre luso-brasileña, la primera en siete años, se firmarán una docena de acuerdos bilaterales, principalmente en los sectores de la energía, la ciencia, la educación y el turismo.El lunes, después de un encuentro con empresarios cerca de la septentrional Oporto, Lula participará en la entrega de la máxima distinción de la literatura de lengua portuguesa, el Premio Camoes, al célebre cantante y autor brasileño Chico Buarque.Este artista, conocido por su compromiso con la izquierda y contra la dictadura militar brasileña (1964-1985), había sido anunciado como ganador en 2019, pero Bolsonaro se negó a firmar los documentos necesarios para que se le entregara oficialmente el premio.Previo a volar a Madrid el martes, Lula pronunciará un discurso ante el Parlamento portugués antes de las conmemoraciones del 49º aniversario de la Revolución de los Claveles, que puso fin a 48 años de dictadura de derecha y a 13 años de guerras coloniales del país europeo en África.