El anuncio del Presidente fue "una decisión muy importante" en un momento "acertado"

Moyano se esperanzó en que será electo un Gobierno que esté a favor de los derechos de los trabajadores / Foto: archivo Presidencia.

La decisión del Presidente "a todos nos clarifica un poco más, para ver cuáles son los candidatos que podamos llevar adelante"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, definió en la noche de este viernes como una "decisión muy importante" el anuncio del presidente Alberto Fernández de que no se postulará a la reelección y valoró las medidas tomadas por este Gobierno, sobre todo en la pandemia, por las que "en algún momento de la historia se va a reconocer" al jefe de Estado."Lo que ha hecho el Presidente me parece muy acertado en el momento en que lo ha hecho y esto también a todos nos clarifica un poco más, para ver cuáles son los candidatos que podamos llevar adelante", aseguró el gremialista en declaraciones radiales.Además, exhortó a "los hombres y mujeres que están con la posibilidad de ser candidatos" por el Frente de Todos a que "dejen de criticarse para no confundir más a la gente" y les pidióMoyano reconoció la labor del primer mandatario, al señalar que "le ha tocado vivir momentos difíciles, porque la pandemia fue muy complicada", y valoró en particular el rol de Fernández para evitar que "la gente se contagie" de la Covid-19.En ese sentido, sostuvo que "hay medidas que hay que tomar que no son las más simpáticas", pero que "sin embargo son necesarias para que no se perjudique más una sociedad o, en el caso nuestro, a los trabajadores de nuestra actividad""Y el Gobierno lo ha llevado adelante y las ha tomado, a pesar de las críticas; en algún momento de la historia eso se va a reconocer", insistió.Por otro lado, al referirse a algunos, advirtió que "esos que dicen que son salvadores de la patria" en realidad "son tan ignorantes que dicen que la responsabilidad de todos los males es de los trabajadores y de los derechos que tienen"."Eso demuestra la ignorancia y la incapacidad que tienen para expresarse, y mucho más para conducir el país", remarcó.Sobre las próximas elecciones, Moyano resaltó queFinalmente, se esperanzó en que en diciembre de 2023 será electo "un Gobierno que no esté en contra de los derechos de los trabajadores para evitar que se perjudique a la gente".