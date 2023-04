Desde el FDT de Mar del Plata culpan al intendente Montenegro por "no quedar como sede del mundial"

Foto: Prensa

El Frente de Todos de Mar del Plata lamentó que esa ciudad se pierda por primera vez la posibilidad de ser sede de"por la desidia del intendente (Guillermo) Montenegro, que dejó al abandono al estadio (mundialista José María) Minella".A través de un comunicado, el FdT marplatense se refirió al sorteo del Mundial Juvenil Sub 20, que ya tiene un cronograma de partidos con subsedes confirmadas, y la ciudad balnearia bonaerense no se encuentra entre ellas.Según la coalición a la que adhieren el PJ y otros partidos políticos, el intendente de General Pueyrredón hizo que se perdiera "un tiempo preciado" y "dejó caer la posibilidad concreta de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tomara el problema y se hiciera cargo del estudio técnico imprescindible y el inicio de la puesta en valor del estadio".Una de las voces que cuestionó al jefe comunal Montenegro (PRO en Juntos por el Cambio) fue el concejal Vito Amalfitano (FdT), para quien Mar del Plata no pudo ser elegida esta vez -como sí ocurrió en el campeonato de fútbol de 1978 y en el Mundial Sub 20 del año 2001-como consecuencia del estado de abandono del estadio José María Minella."Celebramos que se juegue un tercer Mundial en Argentina, el segundo juvenil, pero ahora que se oficializaron las subsedes nos da aún más tristeza que sea el primero de ellos que no se juega en Mar del Plata por el estado de abandono del Minella", criticó Amalfitano.El edil agregó: "Desde el bloque del Frente de Todos venimos advirtiendo esto desde que comenzó el gobierno de Guillermo Montenegro, cuando ni siquiera hubo fútbol de verano en la primera temporada de ese período".En el mismo sentido, el senador provincial Pablo Obeid (FdT) recordó que "el año pasado la provincia se ofreció a financiar el estudio técnico a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) para empezar a recuperar el Minella" pero Montenegro, remarcó, "desechó esta propuesta porque decía que tenía todo resuelto".Un año después "seguimos esperando", insistió el legislador que fue electo por la quinta sección electoral bonaerense, y objetó que por la inacción del intendente "se perdió un tiempo preciado y quizá con el estudio técnico y la resolución sobre la tribuna techada se hubiera llegado al Mundial".