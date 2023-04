El trágico destino de "El Santo" y sororidad chilena en "Las demás", así arrancó el Bafici

"Las Demás" de Alexandra Hyland / Foto: Prensa.

"El Santo" de Agustín Carbonere / Foto: Prensa.

Trailer "Las Demás" VER VIDEO

Dónde y cuándo ver "El Santo" y "Las demás" • "El Santo" puede verse este sábado a las 11.45 en El Cultural San Martín y el lunes a las 20.25 Cine Multiplex Monumental Lavalle.



• "Las demás" se proyecta este viernes a las 14.05 en el Cine Cosmos UBA y el domingo a las 21.35 en El Cultural San Martín .

La Competencia Internacional de lacomenzó en la noche de este jueves con la proyección de "El Santo", filme de Agustín Carbonere alrededor de un curandero poco ortodoxo del conurbano, y "Las demás", comedia bizarra de Alexandra Hyland sobre la imposibilidad de abortar en Chile.A las 21.45 se proyectó en la Sala 1 della película de Carbonere, una hipnótica y onírica propuesta que narra la vida de Rubén (Roberto Suárez), un curandero que atiende en una galería, cuya suerte cambia cuando activa la movilidad del hijo catatónico de una multimillonaria snob.Último trabajo cinematográfico de Claudio Da Passano estrenado en forma póstuma, "El Santo" cuenta con una maravillosa fotografía y un tratamiento estético que demuestra la experiencia de un director que sa ha dedicado a filmar videoclips y publicidades con la productora internacional Landia.El ritmo es lento y minucioso. "El Santo" se centra en los gestos de sus protagonistas y alguna que otra escena sin sentido pero cobra relevancia con la construcción de la historia de un personaje que cada vez se ve más sobrepasado por su don para salvar y ayudar a la gente.Poco importa que no se entienda el atentado que sufre o cómo llega a ser quién es. Por el contrario, esto ahonda en el misterio de un curandero que no se sabe si quiere serlo o no y cuyo trágico desenlace sorprende, pero no desencaja, luego de meterse en una maquinaria de dinero espiritual que ya no lo dejará salirse.El primer turno fue para la ópera prima de la chilena Alexandra Hyland, una suerte de comedia ácida que cuenta el derrotero de una joven para abortar y la ayuda de su amiga para logarlo. El tono chistoso no lo logra conseguir, mientras las actuaciones fluctúan entre lo simpático y lo irritante.Rafaela y Gabriela viven juntas en un mundo que mezcla niñez atrasada, adolescencia tardía y una incipiente juventud de libertad. Sus días corren entre una facultad a la que no asisten, mochilas de peluche e infantiles grupos de pop. Tomando alcohol y fumando marihuana, todo el día yendo de fiesta en fiesta, sus vidas es un minuto a minuto en el cual las pulsiones son todo lo que importa, hasta que Rafa queda embarazada.De repente, el fantasioso mundo construido se le viene abajo y debe tomar una decisión que, coherente con el personaje, no le cuesta mucho: la de abortar. A partir de allí, una sucesión de hechos entre irónicos y bizarros muestran algunas de las complicaciones que hay en Chile para interrumpir embarazos.Sin embargo, aunque esa pareciera ser la intención del filme, no queda muy en claro. La problemática de Rafa (y su amiga, con quien tendrá una mini pelea) es la de conseguir dinero para comprar las pastillas abortivas y algunas triquiñuelas de médicos y traficantes de fármacos. Si la intención era mostrar este drama que viven muchas jóvenes, el mayor responsable de esto quedó afuera de la trama: el Estado.Tampoco hay un gran arco dramático en las amigas. Viven de farra, bañadas en alcohol (por otra parte, dinero que podrían gastar en las pastillas) y nunca se plantean algún giro que muestre a personajes con capas para descubrir. En lo que sí acierta es en mostrar mujeres decididas y empoderadas, que no se subsumen a los deseos del hombres: ellas tienen sexo, hijos y dinero cuando quieren, a pesar de todas las insinuaciones masculinas que las rodean.Quizá, sin quererlo (o sí), Hyland termina mostrando a una juventud que añora su niñez, mientras convive con una adolescencia cristalizada.