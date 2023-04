López Obrador oficializa la venta del avión presidencial: el dinero irá a hospitales

Foto: Prensa

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, oficializó este miércoles laal Gobierno de Tayikistán por"Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial", escribió López Obrador en Twitter.Y en su conferencia de cada mañana, insistió en que el Boeing 787-8 "era un despropósito, era para pequeños faraones, acomplejados".El gobernante decidió usar los fondos para levantar dos hospitales en zonas marginales del sureste del país, que serán construidos por ingenieros de las Fuerzas Armadas.(...) que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar nuestro mandato", indicó en Twitter.Los dos establecimientos, de 80 camas cada uno, se construirán en las localidades de Tlapa, en el estado de Guerrero; y en Tuxtepec, una localidad de Oaxaca pero muy cerca del estado de Veracruz.El avión vendido -que fue comprado durante la presidencia de Felipe Calderón y empezó a usarse con el siguiente gobierno de Enrique Peña Nieto- había sido valuado en 2021 en 117 millones de dólares por la ONU, cuando la organización intentó ser intermediaria de una eventual venta.López Obrador reiteró este viernes que la aeronave no podía utilizarse para vuelos dentro del territorio mexicano porque está construida para volar distancias de al menos cinco horas o más.", como Aeroméxico y VivaAerobus, agregó.En una situación normal tiene capacidad para 240 pasajeros, pero fue adaptada para 80 asientos, y un departamento privado presidencial, con 57 metros de longitud y 17 metros de altura, baño, cocina y sala de juntas.El proceso de compra y venta estuvo a cargo del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Banco Nacional de Obras, en una operación cerrada este mes, reseñaron las agencias Sputnik y Ansa.El Boeing B787 Dreamliner realizó 214 operaciones y voló 600.000 kilómetros desde 2018, lo que significa que operó dos años y 10 meses, equivalentes a 10% de las horas de vuelo de la aeronave presidencial antecesora, un Boeing 757.Los costos de mantenimiento, actualización de software y resguardo se acercaron a los 5 millones de dólares hasta enero de este año.Tayikistán, una exrepública soviética, ya pagó la compra y ahora tiene 10 días para llevarse la aeronave.En septiembre de 2020, el Gobierno mexicano organizó una rifa simbólica del avión presidencial, con la que recaudó unos 110 millones de dólares, y de los 100 premios, tres fueron ganados por escuelas rurales y hospitales."Hay a algunos que no les gusta la venta, pero la mayoría de la gente está contenta. Es algo que no se debe repetir. Imagínense, con tanta pobreza, un avión así...", afirmó López Obrador en su encuentro ante la prensa.