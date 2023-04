Piden sumar acciones individuales a políticas de Estado para proteger el ambiente

Foto: Eugenia Neme

Reducir el uso de plásticos o llevar una dieta con más alimentos de origen vegetal son algunas de las acciones que pueden realizar las personas en su vida diaria para impulsar la sostenibilidad y la acción por el clima, aunque especialistas advirtieron que son las políticas de Estado las que tienen un "rol fundamental" en la protección del medio ambiente, al celebrarse este sábado el Día de la Tierra.



La organización EarthDay, que se encarga de conmemorar este día en todo el mundo y trabaja con más de 150.000 socios en unos 192 países, aseguró que los cambios de los ciudadanos tienen un importante rol pero son los gobiernos y el sector privado los que llevan la responsabilidad en la crisis ambiental.



"El cambio comienza con la acción. Mejor aún, una acción que afecte al mundo que te rodea. Se están produciendo mil millones de actos ecológicos en todo el planeta. Comience con algo pequeño y vaya a lo grande, o comience con algo grande y manténgase grande. De cualquier manera, sigue tomando acción y únete al movimiento para cambiar el mundo", aseguraron los organizadores del Día de la Tierra, que se designó en 2009 en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas.





Recomendaciones

Alimentos y desperdicios

"La casa está en llamas. Las autoridades y las empresas corren de atrás a las catástrofes ambientales y solo cuando estas ocurren, llegan las medidas. Es muy difícil encontrar políticos con visión de anticipación, porque a pesar de tener la tecnología disponible, hay que tener la voluntad política". Emiliano Ezcurra

Entre las recomendaciones, piden repensar la utilización de plásticos, sobre todo los de un solo uso, como cubiertos, bolsas y botellas descartables y reemplazarlos por opciones reutilizables y más duraderos como cubiertos de metal, botellas deportivas o bolsas de tela.Otro de los puntos planteados es revisar el tema de la alimentación para privilegiar los de origen vegetal ya que consumir menos carne reduce la huella ecológica.Según un estudio llamado "The global impacts of food production" en la revista Science, un 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación y de estas emisiones un 58% se deben a la generación de productos animales.El desperdicio de alimentos es otra de las tareas que pueden asumir las personas para ayudar al planeta, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) advierte que se desperdician 1.100 millones de toneladas de alimentos vegetales y 175 millones de toneladas de origen animal al año.Para evitar los desperdicios en las casas, se convocó acon el objetivo de reducir la cantidad de basura, que luego termina en rellenos sanitarios y basurales.Otro cambio propuesto es cuidar la ropa que se usa y evitar la, ya que esta industria produce 150 mil millones de prendas al año y el 87% (40 millones de toneladas) terminan en vertederosPor último, se llamó a los usuarios a ahorrar energía en las casas aly el aire acondicionado, cambiar a bombillas LED y electrodomésticos de bajo consumo, apagar las luces que no se usan, usar el lavarropas con agua fría o tender las prendas mojada en lugar de utilizar la secadora."Nuestro planeta no necesita un día en su nombre, necesita acción. Hagamos todo lo que podamos desde nuestro lugar pero las empresas y los gobiernos saben perfectamente que solo un porcentaje muy bajo de la población va a pausar su vida cotidiana para separar la basura o evitar el plástico", dijo a Télam Emiliano Ezcurra, director de Banco de Bosques, quien aseguró que "hay que tener voluntad política" para combatir la crisis ambiental."La casa está en llamas. Las autoridades y las empresas corren de atrás a las catástrofes ambientales y solo cuando estas ocurren, llegan las medidas. Es muy difícil encontrar políticos con visión de anticipación, porque a pesar de tener la tecnología disponible, hay que tener la voluntad política", aseveró.Por su parte, Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aseguró que se necesita"La crisis es de carácter socio-ecológico, por eso el Estado Nacional es importante para la resolución de la crisis. Las políticas públicas pueden atender de manera simultánea, coordinada y planificada tanto los problemas vinculados al uso de los recursos como también la atención de las personas", aseveró.Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del Área de Política Ambiental de FARN, explicó a Télam la importancia del Acuerdo de Escazú, que tiene esta semana su segunda Conferencia de las Partes (COP2) en Buenos Aires con delegaciones de 15 países."No alcanza con acciones individuales, se requieren acciones y decisiones políticas. La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad para dar pasos concretos para fortalecer la democracia ambiental y dejar de lado falsas soluciones, que siguen destruyendo el ambiente y siguen vulnerando nuestros derechos", concluyó.