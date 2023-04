La reacción de la oposición ante el anuncio de Fernández de no ir por la reelección

Foto: Edgardo Varela

Dirigentes nacionales y referentes de sectores opositores opinaron este viernes sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección en los comicios de este año para "concentrar todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos".Las primeras reacciones de dirigentes opositores se conocieron a través de sus cuentas en Twitter.Desde Rosario, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio,, declaró en una rueda de prensa que el anuncio del jefe de Estado "es una muestra más del fracaso de este Gobierno" y, en ese sentido, agregó que "fracasó el Presidente, fracasó la Vicepresidenta, fracasó todo su equipo".Por su parte, otro de los precandidatos de JxC, el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo,, afirmó que "el Gobierno no puede remontar con ningún candidato este caos social y económico", y pronosticó que el legado del Gobierno será "más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza".Tras la difusión del video, el jefe del bloque de diputados de la UCR,, sostuvo que "la noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral".En tanto, el senador radical y candidato a gobernador de Mendoza,, consideró que "la declinación es síntoma del absoluto fracaso que fue su Gobierno" y vaticinó que tras un triunfo opositor en las elecciones desde diciembre habrá "un nuevo Gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando".Por su parte, el jefe de bloque de diputados del PRO,, afirmó que "la noticia hubiera sido que (el primer mandatario) se presente" a la reelección.Para el diputado nacional de Evolución Radical, "la decisión del presidente Alberto Fernández expresa el reconocimiento al profundo fracaso de su Gobierno", tras lo cual exhortó a "trabajar con fuerza ahora para lograr el cambio".En tanto, por el Frente de Izquierda,consideró que "Alberto Fernández renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan".El Presidente anunció su decisión a través de un video de 7 minutos difundido esta mañana en las redes sociales, donde afirmó: "Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos".Planteó también que "el contexto económico", en particular "la sequía más importante en más de un siglo", puso en "alerta roja" al país y a él, como jefe de Estado, lo obliga "a concentrarse exclusivamente" en dar respuesta a "los problemas de la Argentina".