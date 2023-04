Dirigentes políticos y sociales destacaron la "decisión política" del Presidente

Alberto Fernández decidió no precandidatearse a la reelección de su mandato. Foto: Diego Levy.

Luis D´Elía, presidente del Partido Miles y secretario general de la FTV. Foto: Cris Sille.

Juan Carlos Alderete, diputado nacional y máximo referente de la Corriente Clasista y Combativa. Foto: Pepe Mateos.

Dirigentes políticos y referentes de distintos movimientos sociales destacaron este viernes la "decisión política" del presidente Alberto Fernández de no precandidatearse a la reelección de su mandato y coincidieron en que "colaborará con la unidad del Frente de Todos" (FdT)."La decisión de Alberto tiene un sesgo personal que uno no puede cuestionar. Lo que sí aspiramos es que políticamente pueda abrir un cauce para construir una instancia de unidad respecto de cómo enfrentar el proceso electoral", dijo a Télam el secretario del"Nosotros -añadió- decimos que es un contexto difícil y que hay que tener la mayor racionalidad y contemplar al conjunto del FdT en la estrategia común para presentar una fórmula fuerte a la sociedad para las futuras elecciones y cerrarle el paso a que la bronca se canalice a través de las estupideces que dice (Javier) Milei y el resto de la derecha".Consultado por esta agencia,(UTEP), opinó: "Antes que nada digo que mi declaración es a título personal. Creo que la decisión de Fernández era algo que estaba cayendo de maduro. Ya había declaraciones desde hace un tiempo frente a propuestas de otros (pre) candidatos y candidatas".Para Castro, "la decisión del Presidente es importante y lo considero como un aporte a la unidad. Ahora espero se tomen las decisiones correctas para que en el futuro tengamos un Gobierno nacional y popular y no que vuelva la derecha, el neoliberalismo y la tristeza de nuestro pueblo".Por su parte,, sostuvo: "En medio de un brutal golpe contra el tipo de cambio y contra los precios de la economía, un golpe conducido y dirigido una vez más por el círculo rojo, hoy le hacen a Alberto Fernández la misma operación que le hicieron a (Raúl) Alfonsín y a (Fernando) De la Rúa, los mismo poderosos factores de poder"."Hoy la democracia de los argentinos está indefensa ante la voracidad de los grupos oligárquicos y estamos en una situación muy dura. En ese contexto, Fernández renuncia a la posibilidad de su reelección presidencial. Y en este contexto vuelvo a proponerle al pueblo lo que dije hace 10 días atrás, vuelvo a proponer la fórmula Daniel Scioli-Alberto Fernández, porque creo que sintetiza bien la etapa que nos toca vivir", dijo el dirigente a esta agencia.El, consideró que la resolución tomada por el jefe de Estado "forma parte de un proceso lógico sobre el cual muchos veníamos advirtiendo".Onorato se pronunció en favor de que el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "colaboren en la construcción de la renovación de las dirigencias del peronismo y desde ahí, construir nuestra propuesta alternativa con candidatos fuertes para las próximas elecciones".En declaraciones a Télam,(CCC), sostuvo: "La decisión del Presidente es una actitud y una decisión política que ayuda al FdT, a su unidad y para resolver si podemos llegar a un acuerdo de tener un candidatos presidenciales de consenso. Creo que se tendría que permitir que todos los militantes protagonicemos los debates necesarios frente a los dos modelos de país que están en pugna y reconocer los compromisos electorales que no pudimos cumplir desde el Gobierno"., dijo a Télam: "Considero que la decisión de Fernández tiene que ver con el salto en la crisis económica y social que existe en la Argentina, con una pobreza estructural que seguramente va a ir superando el 50%, con un dólar que trepa y trepa sin dejar respiro, las definiciones del FMI del cual su gobierno es aliado".Por su parte,opinó: "Espero que la decisión del Presidente ordene para adentro del FdT. Las internas y la lucha del poder por el poder mismo perjudican la lucha por defender los verdaderos intereses del pueblo y de la Nación; siguen siendo los trabajadores la columna vertebral para un proyecto liberador".Consultada por Télam,dijo: "Nos parece un gesto esperable en un contexto de crisis política y económica, que tiene al pueblo argentino en un mar de incertidumbre. Un terreno fangoso en el que la derecha hace su juego. Nosotros seguiremos con nuestra militancia en el espacio de la militancia que empuja por la candidatura de Cristina para el 2023".Finalmente,, consideró que "esta decisión de Fernández obedece a la aguda crisis social que vive el país, producto que no se han modificado los resortes fundamentales de la economía argentina, con la mitad del país en la pobreza, fuerte endeudamiento, aumento descomunal de los precios que el estado no controla, con aumento de expresiones de ultraderechas que quieren hundir aún más el país en condiciones paupérrimas, tras la bandera de la dolarización pretende un golpe mortal contra la clase trabajadora así como un pérdida total de nuestra soberanía".