Twitter cedió y eliminó las polémicas etiquetas de los medios financiados por gobiernos

Las etiquetas ya no lucen en los medios internacionales. / Foto: 123RF

La radio pública estadounidense NPR se convirtió, la semana pasada, en el primer gran medio en abandonar la red social en protesta por las nuevas políticas de la plataforma.

La red social Twitter decidió suprimir su controvertida política de etiquetar medios comoy "financiado por el gobierno" que aplicaba hasta ahora a numerosas cuentas de periódicos, radios, canales de tv y agencias.Numerosos perfiles de grandes medios como la agencia de noticias oficial china Xinhua, la rusa Russia Today (RT), la Radio Pública de Estados Unidos (NPR), la canadiense CBC y la española RTVE, en los que previamente aparecía la etiqueta, ya no la tienen, constató la agencia AFP.El 6 de agosto de 2020 la famosa red de microblogging propiedad de Elon Musk comenzó a etiquetar a los medios vinculados a un gobierno, una norma que se aplicaba a entidades consideradas "la voz oficial de un Estado en el extranjero", según señala le propia red en su perfil.Pero hace un par de semanas las etiquetas aparecieron en las cuentas de los medios públicos o que reciben financiación parcial de los gobiernos, una información que, según Twitter, proporcionaba "contexto" sobre las cuentas de información, algo que desató inmediatos reclamos de varios de esos medios.La radio pública estadounidense NPR se convirtió, la semana pasada, en el primer gran medio en abandonar la red social en protesta por las nuevas políticas de la plataforma, comprada por Musk en octubre por 44.000 millones de dólares., declaró la emisora en un comunicado el miércoles.Canadian Broadcasting Corp. tomó una decisión similar, un par de días después.Luego la radio pública sueca Sveriges Radio anunció también que cesaba sus actividades en Twitter en rechazo a decisiones de la red social.Las etiquetas ya no lucen en los medios internacionales.Twitter comenzó a eliminar también las marcas de verificación azules de los usuarios que no han pagado el servicio denominadoLa medida afectó a personalidades como el papa Francisco, Donald Trump, cuentas de empresas y medios de comunicación.