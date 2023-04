"Chiqui" Tapia: "Bienvenidos al país más futboleros del planeta"

Claudio Tapia, el presidente de la AFA y su mensaje el sorteo de la Copa del Mundo Sub20 /Foto:Víctor Carreira

La Copa del Mundo Sub 20, estará en juego en Argentina, / Foto: TW FIFA

Como presidente de la AFA es un honor haber sido parte del sorteo en la FIFA, y poder disputar el mundial sub 20 en la tierra de los campeones del mundo 🏆🇦🇷



Sean todos bienvenidos al país más futbolero del planeta ⚽️ 🌎 pic.twitter.com/Q3WS3DAaQM — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) April 21, 2023

#U20WC El Presidente Claudio Tapia, tras el sorteo del Mundial Sub 20 🗣️: "Estoy muy feliz de que podamos ser los organizadores del Mundial y de que podamos jugar ante estos rivales que nos tocaron en el sorteo". pic.twitter.com/WqN5f3ptVW — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 21, 2023

Claudio "Chiqui" Tapia manifestó, a través de las redes sociales, sus sensaciones tras el sorteo en el que los seleccionados clasificados ya conocen los grupos en los que intervendrá."Sean todos bienvenidos al país más futbolero del planeta", fue la frase de anfitrión de Tapia."Como presidente de la AFA es un honor haber sido parte del sorteo en la FIFA, y poder disputar el mundial sub 20 en la tierra de los campeones del mundo", publicó.Mientras que a través de la cuenta oficial de los seleccionados argentinos de fútbol, el máximo dirigente del fútbol nacional aseguró que se va “a poder mostrar lo que es el fútbol argentino”.“Se van a jugar cinco competencias al mismo tiempo; Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina, torneo local y el Mundial Sub 20. Estoy muy feliz por este presente del fútbol argentino", indicó.A su pensamiento, Tapia valoró el trabajo de AFA. “tenemos la posibilidad de seguir desarrollando el proyecto y de jugarlo en nuestro país. Me parece que son muchas cosas positivas para la Asociación del Fútbol Argentino".Por último, el titular de la AFA, manifestó su alegría por la disputa de la Copa del Mundo juvenil en nuestro país."Estoy muy feliz de que podamos ser los organizadores del Mundial y de que podamos jugar ante estos rivales que nos tocaron en el sorteo".