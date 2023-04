Lula llegó a Portugal en su gira para aproximarse a la Unión Europea

Lula, que luego viajará a España, prometió volver a poner a su país en el centro de la geopolítica global / Foto: Prensa.

Bom dia, Brasil! Desembarquei agora em Lisboa. Teremos uma agenda de governo entre nossos países esse fim de semana, com a previsão de assinatura de pelo menos 13 acordos. 🇧🇷🇵🇹



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/L8pvm8WdJP — Lula (@LulaOficial) April 21, 2023

La agenda en España El martes, en Madrid, Lula tiene previsto asistir a un seminario que congregará a empresarios brasileños y españoles.



También se reunirá con el rey Felipe VI y el miércoles será recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.



Libre comercio entre el Mercosur y la UE

Lula planea visitar África En junio próximo tiene prevista una gira por África. En República Democrática del Congo (RDC) pretende activar el grupo BIC de protección de bosques tropicales entre Brasil, Indonesia y la propia RDC.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aterrizó este viernes en Portugal para dar inicio a una visita de cinco días en la que espera lograr gestos de aproximación con la Unión Europea (UE) tras roces diplomáticos por su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.Se trata del primer viaje de Lula a Europa desde que volvió al poder a principios de año, y luego de visitar otros cinco países, entre ellos Estados Unidos y China, con el objetivo de recuperar la presencia de Brasil en la escena internacional tras el aislacionismo de su predecesor, el ultraconservador Jair Bolsonaro, que abogó por un mayor proteccionismo., dijo la presidencia brasileña en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.Lula, que luego viajará a España, prometió volver a poner a su país en el centro de la geopolítica global.Si bien el mandatario -extrabajador metalúrgico de 77 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010-, aterrizó en Lisboa a media mañana de este viernes,, con reuniones con el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro socialista Antonio Costa.Coincidiendo con la, la primera en siete años,, en particular en los campos de la energía, la ciencia, la educación y el turismo.El lunes, tras un encuentro con empresarios en Oporto, Lula participará en la, la más alta distinción de la literatura de habla portuguesa, que se otorga esta vez al famoso cantante y autor brasileño Chico Buarque. El reciente viaje del brasileño a China, principal socio comercial de Brasil, que incluyó una escala en Emiratos Árabes Unidos (EAU), estuvo marcado por sus polémicos comentarios sobre el conflicto en Ucrania, una cuestión espinosa que también será tratada durante su entrevista con el jefe del gobierno portugués.Lula se quejó de que "Europa y Estados Unidos en su condición de miembros de la OTAN acaban contribuyendo a la continuación de esta guerra en Ucrania", lo que no gustó en la Casa Blanca, que respondió que el brasileño "está reproduciendo propaganda rusa y china".Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, destacó que "Estados Unidos y la UE trabajan juntos como socios en la ayuda internacional, ayudando a Ucrania con ejercicios de autodefensa ante la invasión rusa".El pasado lunes Lula recibió en Brasilia al canciller ruso, Serguei Lavrov, quien "agradeció" a Brasil su "contribución" en la búsqueda de una solución al conflicto y por "su excelente comprensión de la génesis de esta situación".Sin embargo Lula cambió el tono el martes, condenando la "violación de la integridad territorial de Ucrania" por parte de Rusia.En Lisboa y Madrid Lula buscará defender el avance de la negociación para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que necesita ser ratificado por los parlamentos de todos los países, un proceso que se detuvo en 2019., aseguró Lula, quien no participó este año de la Cumbre Iberoamericana realizada el mes pasado en República Dominicana , a la que envió a su canciller Mauro Vieira, y dio prioridad a otros foros, como el regreso de Brasil a la Celac y la Unasur.